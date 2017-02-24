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Özel okul öğretmenleri adliyeye sevk edildi

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Özel okul öğretmenleri adliyeye sevk edildi
FETÖ'den yargılanan 3 özel okul ögretmeni Kocaeli adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 özel okul ögretmeni biten işlemleri sonrası Kocaeli adliyesine sevk edildi.

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