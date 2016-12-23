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Özel yetenekli öğrenciler İZAYDAŞ’ta

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Özel yetenekli öğrenciler İZAYDAŞ’ta
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.

Genel Müdür Muhammet Saraç’ın ev sahipliği yaptığı programda öğrenciler, atık bertarafı ve alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimi hakkında bilgi sahibi oldu.

 

ÖZEL YETENEKLİ 30 ÖĞRENCİ

İZAYDAŞ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören her yaş ve her sınıftan özel yetenekli 30 öğrenciyi ağırladı. Genel yetenek, resim ve müzik alanlarında eğitim gören öğrenciler, atığın bertaraf sürecinden alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimine kadar İZAYDAŞ’ın tüm faaliyetlerini yerinde öğrenme imkânı buldu.

 

GENEL MÜDÜR AĞIRLADI

Genel Müdür Muhammet Saraç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Engin Güneş öncülüğünde özel yetenekli öğrenciler, merak ettikleri birçok konuda bilgi aldı. Çevre Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun Saraç, İZAYDAŞ’ın çalışma sistemi ve faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Özel yetenekli öğrencilere programın sonunda İZAYDAŞ’ın tanıtım dokümanlarının yer aldığı birer çanta hediye edilirken toplu bir hatıra fotoğrafı da çekildi.

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