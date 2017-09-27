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Özge Arslan imzayı attı

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Özge Arslan imzayı attı
Başkanlığını Gölcüklü İşadamı Akın Dilaver’in yaptığı Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, bu sezon ilk kez mücadele edeceği Türkiye Bayanlar 3. Ligi öncesinde, takımı Antrenör Özge Arslan’a teslim etti

Ekim ayı içinde başlayacak olan Türkiye Bayanlar 3. Ligi öncesinde, lige katılacak takımlar hazırlıklarını büyük bir disiplin içinde sürdürüyor. Bu takımlardan birisi de, Başkanlığını Gölcüklü İşadamı Akın Dilaver’in yaptığı Kocaeli Bayan Futbol Kulübü. Yeni sezonda takımı emin ellere teslim etmek isteyen Dilaver, başarılı antrenör Özge Arslan ile anlaşarak, kendisi ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Dilaver’in ofisinde gerçekleşen imza töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Dilaver, “Bu sezon mücadele edeceğimiz 3. Ligde, Özge hocamızdan beklentilerimiz oldukça yüksek. İnşallah onun tecrübesi ve çalışkanlığı ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben kendisine ve takım oyuncularıma yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi. Ahmet AKAY 

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