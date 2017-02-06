Özgür Sürekçi direği aşamadı

Kocaelispor’da başarılı orta saha oyuncusu Özgür Sürekçi, Erzin Belediyespor maçının 80. dakikasında Kaptan Hamza’nın yerine sahadaki yerini aldı.

Özgür bitime 5 dakika direğe takıldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Özgür, sol ayağının içi ile kaleye plase bir şut gönderdi. Ancak top önce üst ardından sağ kale direğinin içine çarpıp oyun alanına döndü. Şanssız bir an yaşayan Özgür fileleri havalandıramadı.

TEK GOLÜ VAR

Geçen sezon öncesinde Karasuspor’dan transfer edilen Özgür bu sezon 2-2 sona eren Ankara Demir maçının ardından ikinci kez sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Bolu kampındaki hazırlık maçında sakatlandı ve uzun süre forma giyemedi. Kocaelispor forması ile 1 golü bulunan Özgür bu sayıyı geçen sezon İsmetpaşa Stadı’nda 3-0 kazanılan Lüleburgazspor maçında atmıştı.