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Özkan Naz, TÜMSİAD Genel Sekreterliğine getirildi

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Özkan Naz, TÜMSİAD Genel Sekreterliğine getirildi
İlimizin tanınan ve sevilen isimlerinden Özkan Naz,Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel sekreterliği görevine getirildi

Daha önce çeşitli derneklerde aktif görev alan ilimizin sevilen isimlerinden Özkan Naz,Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel sekreterliği görevine getirildi. TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz, Naz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, TÜMSİAD’a yeni bir heyecan getirmesini diledi. 

 

ÖZKAN NAZ KİMDİR?

1984 yılında İzmit’te doğdu. İlk eve orta öğrenimini Derince de okudu. Naz, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Naz, Genç Girişimciler Merkezinde hizmet veren Empati ajansın sahibidir.

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