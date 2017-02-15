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Özkar: Kocaeli’de şoför sıkıntısı var

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Özkar: Kocaeli’de şoför sıkıntısı var
“S.S. 4 No’lu Goodyear Taşımacılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, kamyoncuların kaderine terk edildiğini belirterek, “Şu anda Kocaeli’de şoför sıkıntısı var” dedi

S.S. 4 No’lu Goodyear Taşımacılar Kooperatifinde açıklama yapan Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, kamyoncuların yaşadıkları sorunları dile getirdi. Özkar, “Bu sektör eskiden kaliteliydi, saygındı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı şoför yetiştiremiyoruz. Şunda Kocaeli’de şoför sıkıntısı var. Kamyoncular bu ülkenin yükünü taşıyorlar. Taşıdıkları yükün altında kalıyorlar. Her aracı olanın kamyoncusu da dahil, yüzde elli oranında trafik sigortasını yaptırıp trafiğe çıkamıyor. Kaza yapan ve yapmayanlar da aynı parayı veriyor” dedi.

 

“KAMYONCULAR KADERİNE TERK EDİLMİŞ”

Özkar ayrıca “K” belgesinin pahalılığından bahsederek, “Her 5 yılda bir “K” belgesi için bin 500 TL bedel alınıyor. Bu parayı ödeyene kadar da o oda senin, bu oda benim dolaştırıyorlar. Kamyoncular kaderine terk edilmiş. Kamyoncu esnafımızı Kocaeli’de temsil edecek kurum var ama yok. Kamyoncunun hiç marşa basmadan aylık gideri 3 bin 750 TL’dir. Eski muavinlikten gelen bir insanım. Otoyollar güzel yapıldı. Ancak bazı yerlerde Bolu çıkışında radarlardan dolayı ceza yiyoruz. Büyüklerimize sesleniyorum. Hastanelere, iş adamlarına yapılan kolaylığın bizlere de yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerimiz gelsin derdimizi dinlesin” şeklinde konuştu.

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