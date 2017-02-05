Özlem öğretmene çiçekli kutlama

Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu'nda öğretmen olarak vazife yapan Özlem Aksu'ya yeni yaşına girmesi nedeniyle birbirinden güzel çiçekler armağan edildi

Özel Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu'nda öğretmen olarak vazife yapan ve güler yüzlü kişiliği ile tanınan Özlem Aksu'ya doğum gününde birbirinden güzel çiçekler armağan edilerek yeni yaşı kutlandı. Yeni yaşına girerken gönderilen çiçekler karşısında oldukça mutlu olduğunu dile getiren Özlem öğretmen, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine, dostlarına ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.