Körfez'in genç girişimci iş kadınlarından Özlem Çetinkaya'ya, sevenleri sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı. Özel bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine; Çetinkaya’nın ailesi, kardeşleri ve dostları katıldı. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndüren Özlem Çetinkaya’ya yanında bulunanlar 'İyi ki doğdun Özlem' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğu her halinden belli olan Çetinkaya, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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Özlem’e unutulmaz doğum günü
Körfez’de ikamet eden Özlem Çekinkaya’ya ailesi ve arkadaşları tarafından unutulmaz bir doğum günü partisi düzenlendi
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