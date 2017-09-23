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Öznur ile Abdullah çok mutlu

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Öznur ile Abdullah çok mutlu
Öznur Güneş ile Abdullah Karadağ çifti evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan yüzüklerini Başkan Hüseyin Üzülmez taktı

AKP Ertuğrul Gazi Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Aynur Güneş'in kızı Öznur Güneş, Abdullah Karadağ ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen nişanda genç çiftin yüzüklerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez takarak, “Allah tamamına erdirsin” dileklerini iletti. 

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