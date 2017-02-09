Pakmaya’ya DEMİR ağır geldi!

Damla Doğan ve Halim Yılmaz’ın yönettiği mücadeleyi 5-3 kazanan Çayırova Demirtaş Ortaokulu son 4’e adını yazdıran ekip oldu. Demirtaş’ta turu getiren golleri Davut Keskinoğlu (3) ve Berkay Çelik’ten (2) geldi. Emirhan Çuvalcı (2), Yavuz Selim Adaş’ın (1) golleri Kartepe Pakmaya’ya yeterli olmadı. Ahmet AKAY
ÇAYIROVA DEMİRTAŞ ORTAOKULU: 5 KARTEPE PAKMAYA ORTAOKULU: 3
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Damla Doğan ***, Halim Yılmaz ***
ÇAYIROVA DEMİRTAŞ ORTAOKULU: Bakırhan Karaman ***, Mustafa Bilgiç ***, Davut Keskinoğlu ****, Alper Demirkıran, Ömer Yazar ***, İdris Tosun ***, Azad Burhan ***, Berkay Çelik ***
KARTEPE PAKMAYA ORTAOKULU: Eren Özkan ***, Yavuz Selim Adaş ***, Emrehan Çuvalcı ***, Serhat Çuvalcı **, Emirhan Çuvalcı ***, Melih Semih Baş **, Ali Atalay Kesim **, İsmail Eren Topal **, Oğuzhan Akgül **
GOLLER: Davut Keskinoğlu (3), Berkay Çelik (2) (Çayırova Demirtaş), Emirhan Çuvalcı (2), Yavuz Selim Adaş (Kartepe Pakmaya)