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Palandöken: AVM’lerin çalışma saatleri sınırlandırılsın

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Palandöken: AVM’lerin çalışma saatleri sınırlandırılsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları hızla artan AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerine kural konulmaması sebebiyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Palandöken, “AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir” dedi.

 

“AVRUPA’DA KISITLAMA VAR”

Türkiye’de AVM’lerin illere göre açılış ve kapanış saatlerinde farklılıklar gösterdiğine ve özel günlerde bazı alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini esnettiklerine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, “AB Küçük İşletmeler Yasasında ‘önce küçük olanı düşün’ maddesi yer aldığından birçok ülkede küçük esnafın desteklenmesi için AVM’ler pazar günleri kapalıdır” dedi.

 

“YENİ DÜZENLEME ŞART”

Bu durumun Türkiye’de de uygulanması gerektiğini ifade eden Palandöken, şöyle konuştu: “Diğer ülkelerin tamamında küçük esnafın korunması ve ayakta kalabilmesi için AVM’lerin tamamı pazar günü kapalı. Çalışma saatlerinde ise bize göre sınırlandırma getirilmiş. Ülkemizde ise çalışma saatlerinin serbest bırakılması küçük esnafın kazancını olumsuz etkileyerek, vatandaşın esnaftan değil AVM’lerden alışveriş yapmasına zemin hazırlıyor. Avrupa’daki gibi bir düzenleme Türkiye’de de olmalı” dedi.

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