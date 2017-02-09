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Palandöken: Emeklilikte yaşa takılanlara devlet babalık yapmalı

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Palandöken: Emeklilikte yaşa takılanlara devlet babalık yapmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Emeklilikte yaşa takılanlara devlet babalık yapmalı" dedi.

Emeklilikte yaşa takılan ve emekliliklerine 1 yıl ve 1 yılın altına olanlara kolaylık sağlanmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “On binlerce Bağ-Kurlu ve SSK’lı emeklilik için yaşa takılmış ve hatta 1 yılın altında süresi olanlara kolaylıklar sağlanmalı. Yani devlet yaşa takılan emekli adaylarına bir babalık yapmalı” dedi. 
Binlerce kişinin emekliliğine 1 yıl ve 1 yılın altında süresi kalmışken ya iş yerini kapattığını ya da işten çıkarıldığını belirten Palandöken, “On binlerce kişi yaştan emekliliğini bekliyorlar. Hatta bunların çoğunluğu son dönemde yaşan ekonomik sıkıntılardan dolayı ya işten çıkarılmışlar ve işsizlik maaşı almaktadırlar. Bir diğer emeklilik bekleyenler ise Bağ-kurlu olup iş yerini kapatan esnaf ve sanatkârlardan oluşmaktadır. Torununa bakan babaanne ve anneanneyi sevindiren hükümetimiz emekliliğine 1 yıl ve 1 yılın altında kalan işçi ve esnafa da bir kolaylık sağlamalıdır” diye konuştu.

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