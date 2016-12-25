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Pamukkale Turizm’den anlamlı indirim kararı

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Pamukkale Turizm’den anlamlı indirim kararı
Pamukkale Turizm Seyahat Acentesinin ülke genelinde aldığı asker ve polislere yüzde 15 oranında indirim uygulaması büyük memnuniyet yarattı.

Pamukkale Turizm Seyahat Acentesinin ülke genelinde aldığı asker ve polislere yüzde 15 oranında indirim uygulaması büyük memnuniyet yarattı. Gölcük Terminali’nde bulunan Pamukkale Turizm firmasında da karar uygulanmaya başladı.

 

ŞEHİTLERİ DE ANDILAR

Pamukkale Turizm’in Gölcük Terminali’nde bulunan acente görevlileri “Bizler her zaman asker ve polisimizin yanındayız. Firmamızın ülke çapında aldığı karar Gölcük’teki acentemizde de hayata geçirildi. Bizler terörü lanetliyor, asker ve polislerimizi Allah’a emanet ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dediler.

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