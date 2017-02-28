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Panelvan araç TIR’a ok gibi saplandı: 1 yaralı

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Panelvan araç TIR’a ok gibi saplandı: 1 yaralı
İzmit TEM otoyolu Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde panelvan tipi aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İzmit Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Melih Uysal idaresindeki 45 B 8557 plakalı panelvan tipi araç, Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde uygulama yapan polis ekiplerinin yolu daraltması nedeniyle sol şeride geçen ve önünde seyir halinde olan Yunus Altun (48) idaresindeki 41 GB 830 çekici plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Trafik kontrollü olarak verildi

Kazada araç içinde sıkışan sürücü Melih Uysal, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın dorsesine ok gibi saplanan panelvan tipi araç, TIR’la birlikte park alanına götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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