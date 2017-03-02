  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 8 °C

"Para mı Huzur mu" tiyatro oyununa izleyiciden tam not

»
"Para mı Huzur mu" tiyatro oyununa izleyiciden tam not
Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki “Para mı Huzur mu” isimli tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı

Kültür ve sanat etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Darıcalı vatandaşlar “Para mı Huzur mu” isimli tiyatro oyununda salonu doldurdular. Sürekli zenginlik hayalleri kuran bir adamın gördüğü bir rüya ile hayatı bir anda değişen, bir yandan sayamayacağı kadar parası varken diğer yandan da geçmişteki hayatı aklına gelince paralarını harcamaya kıyamayan vatandaşın hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu seyircilere eğlenceli saatler yaşattı. Tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Heredot Cevdet Kocaeli'ye geliyor24 Şubat 2017 Cuma 13:40
  • Şifanağme, Londra’da şifa gibi konser verdi24 Şubat 2017 Cuma 10:46
  • Körfezli çocuklar tiyatro keyfi yaşadı24 Şubat 2017 Cuma 09:51
  • Mehmet Ali Paşa'nın kitabı yazıldı!22 Şubat 2017 Çarşamba 09:53
  • Şizofren Doktor Alfred ikinci kez gösterime girecek21 Şubat 2017 Salı 12:25
  • Konserde nostalji rüzgarları esti21 Şubat 2017 Salı 10:32
  • Tiyatro sahnesinde diller söyledi eller konuştu20 Şubat 2017 Pazartesi 14:41
  • Zafer Cebeci, yeni kitabını tanıttı20 Şubat 2017 Pazartesi 09:46
  • Gölcük’te tiyatro ve sinema günleri başladı19 Şubat 2017 Pazar 11:06
  • Sevinç: İzmit’te yaşamayın İzmit’i yaşayın19 Şubat 2017 Pazar 09:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim