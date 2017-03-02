Kültür ve sanat etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Darıcalı vatandaşlar “Para mı Huzur mu” isimli tiyatro oyununda salonu doldurdular. Sürekli zenginlik hayalleri kuran bir adamın gördüğü bir rüya ile hayatı bir anda değişen, bir yandan sayamayacağı kadar parası varken diğer yandan da geçmişteki hayatı aklına gelince paralarını harcamaya kıyamayan vatandaşın hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu seyircilere eğlenceli saatler yaşattı. Tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.
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"Para mı Huzur mu" tiyatro oyununa izleyiciden tam not
Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki “Para mı Huzur mu” isimli tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı
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