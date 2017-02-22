Paralarını alamayan işçiler İSYANDA!

Kocaeli’de yapımı devam eden Tuana Evleri 2. ve 3. Etap şantiyelerinde çalışan işçiler, paralarını alamadıkları için direnişe geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş. bünyesinde Haldız İnşaat tarafından yapılan Tuana Evleri 2. ve 3. Etap projelerinde çalışan işçiler, paralarını alamadıkları için direnişe geçti. 35 inşaat işçisinin sorunlarını gidermek için İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol ve sendikanın avukatları taşeron firma HDA İnşaat’ın aradan çekilmesiyle Haldız İnşaat ile görüşmeye devam ediyor.

‘VERİLEN ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI’

Uzunca bir süredir oyalandıklarını ve taşeron firmadan aldıkları çeklerin de karşılıksız çıkması sonucu isyan ettiklerini belirten işçiler, şantiye önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerden Murat Keşde, memleketlerinden kalkıp Kocaeli’ye çalışmak için geldiklerini belirterek, “Biz Haldız İnşaat’ın taşeronu HDA İnşaat’tan aylardır paramızı alamadık. Bize verdikleri çek de karşılıksız çıktı. HDA inşaatın sahibi Hasan Canlı bize bir kuruş bile alamayacağımızı söyledi. Kimimiz Ordu’dan kimimiz Samsun’dan geldik. Parasını alamayan yaklaşık 35 işçiyiz” diye konuştu.

HALDIZ SORUMLUDUR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de seslenen Keşde, “Bize taşeron paramızı ödemiyorsa, yasal olarak ana firma Haldız İnşaat sorumludur. Paramızı onların ödemesi gerekiyor. Eğer paramızı vermezlerse alana kadar bekleyeceğiz. Ayrıca Haldız İnşaat’a bu işi yaptıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de sesleniyoruz. Devreye girsinler ve bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı olan paramızı ödetsinler” dedi.

BİZ PARAMIZI İSTİYORUZ SADECE

Öte yandan şantiye önünde bekleyişini sürdüren işçilerle HDA İnşaat sahibi Hasan Canlı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İşçileri sözleriyle geren ve hakaretler eden Canlı, “Beni batırdılar, şimdide gelmiş para istiyorlar” dedi. Dediklerinin doğru olmadığını belirten işçiler Canlı’nın üzerine yürürken, “Doğruyu söyle, yalan söyleme. Biz paramızı istiyoruz sadece” ifadelerini kullandı.