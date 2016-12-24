Körfez’de Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde park halindeki TIR’ın kasasından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere giden ekipler park halindeki araç üzerinde inceleme yaparken, diğer taraftan da araç sürücüsüne ulaşıldı. İtfaiye ekipleri incelemesinde kasanın içinin ağaç talaşı yüklü olduğunu belirlerken, araçtan yükselen dumanın hava şartlarından oluşan buhar olduğu tespit edilince mahalleli rahatladı.
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Park halindeki TIR’dan çıkan dumanlar mahalleliyi korkuttu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'dan çıkan duman korkuya neden oldu.
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Yorumlar
tancay izmit
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:07
12:07
TIR ve kamyon gibi büyük araçların trafik kanununa göre yerleşim birimleri içindeki karayollarına park etmelei yasaktır. fakat ne yazıkkı bizim bu batıdaki karakol polislerimiz telefonla kac defa bildirmemize rağmen gelip bu kişilere ceza yazmamaktadır mahhaleler sokaklar TIR parkına döndü uymayalım vazifesini yapmayanı lütfen bu kocaelimizde barındırmaylım sayın emniyet müdürüm ..ve en baştada KARTEPE trafik şubede çalısan polis memurlar lütfen bir kalkında uzunçiftlik ataevler mahallesinde bir gezinde görün bıktık artık ..bu tırlardan yasak yasak diyoruz adam anlamıyor lütfen ceza yazınız her gün cıkın kontrol edın ordaysa yine ceza yazın..doguda askerimize polisimize cephane parası lazım hiç olmazsa bu yasaklara uymayan bu tırcılardan c
tancay izmit
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:07
12:07
TIR ve kamyon gibi büyük araçların trafik kanununa göre yerleşim birimleri içindeki karayollarına park etmelei yasaktır. fakat ne yazıkkı bizim bu batıdaki karakol polislerimiz telefonla kac defa bildirmemize rağmen gelip bu kişilere ceza yazmamaktadır mahhaleler sokaklar TIR parkına döndü uymayalım vazifesini yapmayanı lütfen bu kocaelimizde barındırmaylım sayın emniyet müdürüm ..ve en baştada KARTEPE trafik şubede çalısan polis memurlar lütfen bir kalkında uzunçiftlik ataevler mahallesinde bir gezinde görün bıktık artık ..bu tırlardan yasak yasak diyoruz adam anlamıyor lütfen ceza yazınız her gün cıkın kontrol edın ordaysa yine ceza yazın..doguda askerimize polisimize cephane parası lazım hiç olmazsa bu yasaklara uymayan bu tırcılardan c
osman kartepeli
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:04
12:04
TIR ve kamyon gibi büyük araçların trafik kanununa göre yerleşim birimleri içindeki karayollarına park etmelei yasaktır. fakat ne yazıkkı bizim bu batıdaki karakol polislerimiz telefonla kac defa bildirmemize rağmen gelip bu kişilere ceza yazmamaktadır mahhaleler sokaklar TIR parkına döndü uymayalım vazifesini yapmayanı lütfen bu kocaelimizde barındırmaylım sayın emniyet müdürüm ..ve en baştada KARTEPE trafik şubede çalısan polis memurlar lütfen bir kalkında uzunçiftlik ataevler mahallesinde bir gezinde görün bıktık artık ..bu tırlardan yasak yasak diyoruz adam anlamıyor lütfen ceza yazınız her gün cıkın kontrol edın ordaysa yine ceza yazın..doguda askerimize polisimize cephane parası lazım hiç olmazsa bu yasaklara uymayan bu tırcılardan cıkarın
osman kartepeli
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:01
12:01
TIR ve kamyon gibi büyük araçların trafik kanununa göre yerleşim birimleri içindeki karayollarına park etmelei yasaktır. fakat ne yazıkkı bizim bu batıdaki karakol polislerimiz telefonla kac defa bildirmemize rağmen gelip bu kişilere ceza yazmamaktadır mahhaleler sokaklar TIR parkına döndü uymayalım vazifesini yapmayanı lütfen bu kocaelimizde barındırmaylım sayın emniyet müdürüm ..ve en baştada KARTEPE trafik şubede çalısan polis memurlar lütfen bir kalkında uzunçiftlik ataevler mahallesinde bir gezinde görün bıktık artık ..bu tırlardan yasak yasak diyoruz adam anlamıyor lütfen ceza yazınız her gün cıkın kontrol edın ordaysa yine ceza yazın..doguda askerimize polisimize cephane parası lazım hiç olmazsa bu yasaklara uymayan bu tırcılardan cıkarın
osman kartepeli
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:00
12:00
TIR ve kamyon gibi büyük araçların trafik kanununa göre(102/65) yerleşim birimleri içindeki karayollarına park etmeleri yasaktır. fakat ne yazıkkı bizim bu batıdaki karakol polislerimiz telefonla kac defa bildirmemize rağmen gelip bu kişilere ceza yazmamaktadır mahalleler sokaklar TIR parkına döndü uyumayalım vazifesini yapmayanı lütfen bu kocaelimizde barındırmaylım sayın emniyet müdürüm ..ve en baştada KARTEPE trafik şubede çalısan polis memurlar lütfen bir kalkında uzunçiftlik ataevler mahallesinde bir gezinde görün bıktık artık ..bu tırlardan yasak yasak diyoruz adam anlamıyor lütfen ceza yazınız her gün cıkın kontrol edın ordaysa yine ceza yazın..doguda askerimize polisimize cephane parası lazım hiç olmazsa bu yasaklara uymayan bu tırcılardan cıkarın
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