Park halindeki TIR’ın deposunu boşaltıp kaçtılar

Kartepe Fatih Sultan Mahallesinde park halinde bulunan bir TIR’ın yakıt deposunu özel bir düzenekle boşaltan kişiler kayıplara karıştı.

Kartepe Fatih Sultan Mahallesi 17 Ağustos Kalıcı Konutları mevkiinde bulunan bir lojistik firmasının hemen yanında park halinde bulunan Osman Çiftçi’nin kullandığı 34 ZF 2077 plakalı TIR’ın yanına yanaşan hususi bir otomobilden inen hırsızlar, yanlarında getirdikleri özel bir düzenekle depodaki mazotu çaldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şoför olay karşısında büyük bir şok yaşarken kaçan araçtan aldığı plakayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Ancak araca takılan plakanın sahte olduğu öğrenildi. Polis özel bir düzenek ile TIR'ın deposunu boşaltarak kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN