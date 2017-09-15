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Parkede HANİBAL sesleri yükseliyor!

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Parkede HANİBAL sesleri yükseliyor!
Yaklaşık 6 ay önce kurulan ve geleceğin dev adamlarını yetiştiren Kocaeli Hanibal Spor Kulübü’nde yaz spor kursu dönemi sona erdi.

Yaklaşık 6 ay önce kurulan ve geleceğin dev adamlarını yetiştiren Kocaeli Hanibal Spor Kulübü’nde yaz spor kursu dönemi sona erdi. Son antrenmanda 2006-2011 doğumlu sporculara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

 

VELİLER DE YER ALDI

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer Kemal Gül ile genç ve başarılı basketbol antrenörü Burak Kaya’nın 2017 Nisan ayının başında kurduğu Kocaeli Hanibal Spor Kulübü, yaz basketbol kursundaki ilk mezunlarını verdi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Basketbol Antrenörü Halenur Soğukoğlu’nun da görev aldığı kulüpte önceki gün Yahyakaptan 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle küçük basketbolculara sertifikaları verildi.

 

ALKIŞLARLA GELDİLER

Velilerin de yer aldığı törende konuşan Burak “Tüm öğrencilerimizden çok memnunuz. Her biri bizlerin, ülkenin geleceği olacak. Siz velilere de iyi niyetli yaklaşımlarınız ve çok iyi evlatlar yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra sporcular tek tek alkışlarla davet edildi ve basketbolculara başarı sertifikaları verildi. İlk önce sporcular ardından ailelerle birlikte hatıra resmi çekildi. Son olarak küçük basketbolculara ve tüm katılımcılara ikramlar sunuldu. Yaz spor okulunda beğenilen en az 5 basketbolcunun rekabetçi gruplarda yer alacağı belirtildi.

 

Erdem ÖVÜÇ

 

KURS BİTİREN BASKETBOLCULAR VE OKULLARI

Can Candemir - Edebali

Doğa Bayer – 23 Nisan

Deniz Bayer – 23 Nisan

Eray Albayrak – 23 Nisan

Eren Ata Bayraktar – 23 Nisan

Ali Hamza Karakaya – Suadiye Barbaros

Efe Yıldızel – TBMM

Kaan Işık – Bilgili Kültür

Alp Demir Yolaçıkan – 23 Nisan

Yiğit Özekin – Seymen

M. Kaan Kılıçarslan – Atafen

Efe Alas – Misak-ı Milli

Arda Yörür – ODTÜ KYÖD

Yavuz Selim Alatepe – Edebali

Osman Kerem Kaya – Edebali

Yusuf İbrahim Çeviker – Edebali

Ege Acarbay – Edebali

Ege Adıgüzel – Edebali

Efe Usanmaz – Atatürk

Murathan Aydın – Kazım Karabekir

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