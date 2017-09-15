Parkede HANİBAL sesleri yükseliyor!

Yaklaşık 6 ay önce kurulan ve geleceğin dev adamlarını yetiştiren Kocaeli Hanibal Spor Kulübü’nde yaz spor kursu dönemi sona erdi. Son antrenmanda 2006-2011 doğumlu sporculara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
VELİLER DE YER ALDI
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer Kemal Gül ile genç ve başarılı basketbol antrenörü Burak Kaya’nın 2017 Nisan ayının başında kurduğu Kocaeli Hanibal Spor Kulübü, yaz basketbol kursundaki ilk mezunlarını verdi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Basketbol Antrenörü Halenur Soğukoğlu’nun da görev aldığı kulüpte önceki gün Yahyakaptan 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle küçük basketbolculara sertifikaları verildi.
ALKIŞLARLA GELDİLER
Velilerin de yer aldığı törende konuşan Burak “Tüm öğrencilerimizden çok memnunuz. Her biri bizlerin, ülkenin geleceği olacak. Siz velilere de iyi niyetli yaklaşımlarınız ve çok iyi evlatlar yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra sporcular tek tek alkışlarla davet edildi ve basketbolculara başarı sertifikaları verildi. İlk önce sporcular ardından ailelerle birlikte hatıra resmi çekildi. Son olarak küçük basketbolculara ve tüm katılımcılara ikramlar sunuldu. Yaz spor okulunda beğenilen en az 5 basketbolcunun rekabetçi gruplarda yer alacağı belirtildi.
Erdem ÖVÜÇ
KURS BİTİREN BASKETBOLCULAR VE OKULLARI
Can Candemir - Edebali
Doğa Bayer – 23 Nisan
Deniz Bayer – 23 Nisan
Eray Albayrak – 23 Nisan
Eren Ata Bayraktar – 23 Nisan
Ali Hamza Karakaya – Suadiye Barbaros
Efe Yıldızel – TBMM
Kaan Işık – Bilgili Kültür
Alp Demir Yolaçıkan – 23 Nisan
Yiğit Özekin – Seymen
M. Kaan Kılıçarslan – Atafen
Efe Alas – Misak-ı Milli
Arda Yörür – ODTÜ KYÖD
Yavuz Selim Alatepe – Edebali
Osman Kerem Kaya – Edebali
Yusuf İbrahim Çeviker – Edebali
Ege Acarbay – Edebali
Ege Adıgüzel – Edebali
Efe Usanmaz – Atatürk
Murathan Aydın – Kazım Karabekir