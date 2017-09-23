Parklarda uygulma yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “ Parklar Uygulaması” Kocaeli’nde de Aayiş Şube Müdürlüğü organizesinde 21 ve 22 Eylül tarihlerinde sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiri

Mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, meydana gelebilecek asayişe müessir olaylar ile mutemel terör eylemlerinin önlenebilmesi ve çocukların suça sürüklenmesini, suç mağduru olmasının engellenmesi, fiziksel ve ruhsal gelişmlerini, ayrıca eğitim ve öğretimlerini olumsuz yönde etkileyecek zararlı alışkanlıklardan korunmasını hedefleyen uygulamaya 54 ekipyen oluşan 225 personel katıldı.Uygulamalar sonucunda toplam 379 parkta bin 577 kişi sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı. Ayrıca kimliklerini bildiremeyen 6 şâhısa 654 lira para cezası uygulandı. Nuri AKÇAHARMAN