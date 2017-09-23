  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 16 °C
  • Sakarya : 13 °C

Parklarda uygulma yapıldı

»
Parklarda uygulma yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “ Parklar Uygulaması” Kocaeli’nde de Aayiş Şube Müdürlüğü organizesinde 21 ve 22 Eylül tarihlerinde sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiri

Mevcut huzur ve güven ortamının devamı, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, meydana gelebilecek asayişe müessir olaylar ile mutemel terör eylemlerinin önlenebilmesi ve çocukların suça sürüklenmesini, suç mağduru olmasının engellenmesi, fiziksel ve ruhsal gelişmlerini, ayrıca eğitim ve öğretimlerini olumsuz yönde etkileyecek zararlı alışkanlıklardan korunmasını hedefleyen uygulamaya 54 ekipyen oluşan 225 personel katıldı.Uygulamalar sonucunda toplam 379 parkta bin 577 kişi sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yakalandı. Ayrıca kimliklerini bildiremeyen 6 şâhısa 654 lira para cezası uygulandı. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 16:31
  • Kaçak teknede ölü sayısı 15'e yükseldi22 Eylül 2017 Cuma 15:57
  • Tribünde cansız bedeni bulundu22 Eylül 2017 Cuma 15:38
  • Romanya'ya gitmeye çalışıyorlardı.. 5 ölü oldu22 Eylül 2017 Cuma 15:04
  • 'Emirleri dinlemeyenleri vurmakta tereddüt etmeyeceğim'22 Eylül 2017 Cuma 14:55
  • Sarmaşıklar arasında kalan kediye itfaiye yardımı22 Eylül 2017 Cuma 14:04
  • İzmitli genç intihar etti22 Eylül 2017 Cuma 13:27
  • Deniz kuvvetleri batan tekne için harekete geçti22 Eylül 2017 Cuma 13:07
  • Kadınları teşhir ürününe benzeten müftüye soruşturma22 Eylül 2017 Cuma 12:54
  • Trafik kazasında iki araç hurdaya döndü22 Eylül 2017 Cuma 11:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim