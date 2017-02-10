Parlak fikirlere büyük destek

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, inovatif ürünler ortaya koyan girişimcileri bu girişimlere destek olmak isteyenlerle buluşturuyor. Parlak fikirleri en çok destekleyen şehirler arasında Kocaeli de yer aldı.

Ülkemizde inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalarını sürdüren Turkcell, bu bağlamda kitlesel fonlama kültürünün yaygınlaşması için önemli adımlar atıyor. Bu vizyonla hayata geçirilen Arıkovanı, projesi olan ancak sermayesi bulunmayan girişimcileri, bu girişimlere destek olmak isteyenlerle ortak noktada buluşturuyor. Böylece yenilikçi teknolojik girişimler, ihtiyacı olan sermayeye ulaşıyor; yarının teknoloji markaları olmak için ilk adımlarını atıyor.

YENİLİKÇİ İŞ FİKİRLERİ

Arıkovanı aracılığıyla, girişimcilerin projelerini hayata geçirmek üzere ihtiyaç duydukları kaynaklar için Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi. Parlak fikirleri en çok destekleyen şehirler arasında Kocaeli’yle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Antalya, Bursa, Denizli ve Mersin de yer aldı. Turkcell ekonomik kalkınmaya ve istihdama destek olmak amacıyla teknolojiyle güçlenmiş girişimcilerin yetişmesine ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor. Yenilikçi iş fikirlerinin ve ürünlerin hayata geçmesini sağlamak için çok sayıda proje geliştirdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Arıkovanı’nın bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti.

KAYNAK SAĞLAMA ORANI %75

Platformun kısa sürede önemli adımlar attığını belirten Terzioğlu, “11.000 destekçiyi, girişimcilerle buluşturan Arıkovanı’nda, şimdiye dek 1 milyon 920 bin TL değerinde bir fon yaratıldı. 18 teknoloji girişiminin kitlesel fonlama kampanyası başlattığı platformda, şu ana kadar 9 proje fon hedefine ulaşarak başarılı oldu. Kaynak sağlama oranı yüzde 75’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde girişimcilerin ekonomimizin temel çarklarından biri haline geleceğine inancımızla Arıkovanı’nı tüm Türkiye’nin kullanımına sunduk. Arıkovanı sayesinde dünya çapında ürünlere imza atılacağına inancımız tam” dedi.