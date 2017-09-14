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Paşa meydaaan işte pehlivaaann

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Paşa meydaaan işte pehlivaaann
Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan İzmit Paşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin basın toplantısı Paşa Er Meydanı’nda gerçekleşti.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan İzmit Paşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin basın toplantısı Paşa Er Meydanı’nda gerçekleşti. Ev sahibi olduğumuz güreşlerde 65’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 650 pehlivan kol bağlayacak

 

YARIN YAPILIYOR!..

Son yıllarda rağbeti artan yağlı güreşler birçok ildeki özel organizasyonlar ile de gittikçe yayılıyor. Yağlı pehlivan güreşlerini organize eden ilçelerden birisi de İzmit. 16 Eylül Cumartesi günü (yarın) Paşa Güreşleri adı ile 5. kez düzenlenecek olan organizasyon ile ilgili Doğu Kışla Parkı karşısında yer alan Paşa Er Meydanı’nda basın toplantısı düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Başkanvekili Güray Oruç, ilimizin gururlarından başpehlivan Faruk Akkoyun ve alt boylarda dikkat çeken Duman kardeşler de katıldı.

 

İLÇE MÜDÜRLERİ DE KATILACAK

İzmit Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Cemil Kanpara, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Muhammet Öztürk, Zabıta Müdürü Nihat Kaymak, Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongun, Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, eski pehlivanlar ve güreş ustaları Şener Sar, Mustafa Bayram, Ömer Aslantaş, Rıdvan Kara ile İzmit Belediyespor Güreş Takımı da, toplantıda yer aldılar.

 

MÜTHİŞ GÜREŞLER OLACAK

İlk sözü gururumuz Faruk Akkoyun aldı. Akkoyun “İyi bir güreş organizasyonu bizi bekliyor. İzmit’te, evimizde şampiyon olmak istiyorum” dedi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise “Desteklerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. 5. Paşa Güreşleri’nde de vatandaşlarımızı çok güzel mücadeleler bekliyor. Bu yıl daha organize, daha bilinçliyiz. Tüm vatandaşlarımızı güreşlere davet ediyoruz. Erdem ÖVÜÇ

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