Patates var, soğan var dikkat radar da var

Bülent Ekinci

Konulduğu günden beri alay konusu olan kartondan polis otosu, halen mizah konusu olmaya devam ediyor.

Teşkilattaki polis açığı nedeniyle kendince önlem alan Emniyet Müdürlüğü, Şirintepe mevkiine gerçek boyutlarda polis otosu maketi yaptırarak araçların hızlarını düşürmesini hedefledi.

Daha önceleri de pek çok ilin kullandığı bu yöntem şehir merkezinde ilk defa Kocaeli’de uygulanıyor.

Radar kontrolü yapan bir polis otomobili süsü verilmiş olan maket bir hayli ilgi çekiyor.

Polis otosu önünde hatıra fotoğraf çektirenler bile var.

Asıl amaç otomobillerin hızını kesmek olsa da, bu duruma aldıran yok.

Öyle ki polis otosu maketinin önüne pazar tezgahı bile açanlar oldu.

Pazar günü çektiğim bu fotoğraf hayli esprili fikirler oluşturuyor zihinlerde.

Mesela , “Şirintepe mevkiinde patates soğan satan bu vatandaş, sanki polis otosuyla bu ürünleri getirmişte, hem radar yapıyor hem ticaret…”

Teşkilatta polis sayısı düşük, öylesine çaresiz bir durum var ki, kartondan polis yapıp ondan bile medet umar olduk.

Asayiş yönünden sakin bir dönem geçiriyoruz ancak trafik ile ilgili olarak eksik personelin olması hayli hissediliyor.

Polis otosunun önünde patates soğan sattırmak istemiyorsak, eksik olan kadroya bir an önce takviyeler yapılması gerekiyor.





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Özkar’dan yeni komutana ziyaret

Başiskele Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, yeni İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Özkar, Albay Aslan’a, “Kentimize hoş geldiniz, bu yeni görevinizde başarılar dilerim” dedi. Albay Aslan da, “Kocaeli ve İl Jandarma Komutanlığında daha önce de görev yaptığım için bu bölgeyi çok iyi tanıyorum. Böle muhtarlarımızla birlikte iş birliği içerisinde çalışacağız” dedi. Özkar ve Aslan, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusu üzerine bir süre sohbet etti.

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Sesimi Duyan Yok Mu? Derneği

öğrenciler için destek bekliyor

Başkanlığını Hüseyin Akbulut’un yaptığı ve 4 yıldır faaliyette olan Sesimi Duyan Yok Mu? Derneği, aslında şehirdeki uyuşturucu bağımlılarını tespit etmek, tedavi etmek ve bu tür olayları engellemek için kurulmuştu. Bugüne kadar 22 bağımlıyı uyuşturucudan uzaklaştırmayı başaran dernek aynı zamanda üniversite öğrencilerine de önemli katkılar sağlıyordu.

Vatandaşın evinde kullanmadığı eşyaları, öğrencilere ulaştıran dernek geçen yıl 20 öğrencinin ev eşyalarını dizdi.

Bu yıl da aynı faaliyetlere devam eden yönetiminin Kocaelililerden bir isteği var.

Evlerinde kullanmadıkları her türlü ev eşyası için aranmak istiyorlar.

Eşyalarını üniversite öğrencileri için vermek isteyenlerin 0535 286 26 64 numaralı telefonları aramaları yeterli olacak.

Bu desteği yapan ailelere şimdiden teşekkür ettiğini söylen Başkan Hüseyin Akbulut muhtarlara da çağrı yaparak, bu sosyal projeye destek istedi.

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Vatandaş şikayetleri

ARAS Kargo’dan şikayet

Aras Kargo Köseköy Şubesi’nin ilginç uygulaması vatandaşın şikayetine neden oldu. Gazetemizi arayan bir vatandaş, Aras Kargo’nun Bayraktar Köyü’ne gönderilen kargoları götürmediği ve kargonun şubeye gelinerek alınması gerektiğini söyledi. Kargo firması Bayraktar’la ilgili gelen kargoların alınması için vatandaşı arayarak şubeye davet ettiğini, Bayraktar’a kurye göndermediklerini söylüyormuş.

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İZAYDAŞ yolu otobandan daha tehlikeli

Şikayetin sahibi bir şoför. Ağır vasıta araç kullanan bu şoför, “Biz İZAYDAŞ bölgesinde çalışan kamyoncularız. Bu bölge oldukça tehlikeli ve kalabalık bir hal aldı. Mezbahaya çalışan araçlar, İZAYDAŞ’a çalışan kamyonlar ve çöp arabaları, hafriyat kamyonlarının en sık görüldüğü güzergahta şimdi de özel sürücü kurslarının acemi şoförleri sokuldu. Zaten son derece tehlikeli olan bu güzergah bir de sürücü kurslarının eğitim alanı olması tehlikeler yaşatıyor. En azından sürücü kursları bu güzergahı eğitim alanı olarak kullanmasa kaza riski azalacaktır” diyor.

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LC Waikiki’de yine hırsızlık olmuş

Yürüyüş yolu Yeni Cuma Camii karşısında bulunan LC Waikiki mağazasında geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık olayı daha olmuş. Mağaza müşterilerinden Ayşe Mutlu geçtiğimiz arife günü çantasını çaldırmış. Kendisine yardımcı olacak bir yetkili bulamayınca mağaza girişinde ağlamaya başlamış. Kendisini gören polisler sorunun ne olduğunu sormuş. Yaşlı kadın mağaza içerisinde 880 TL’si bulunan cüzdanını çaldırdığını söylemiş. Polisin gelmesinin ardından mağazaya yeniden giren Ayşe Hanım’ın cüzdanı bulunmuş. Tabi içindeki paralar alınmış cüzdan rest gele mağazaya atılmış. Ayşe Hanım ve Eşi Ethem Bey, mağazada yaşanan hırsızlık olayı sonrası bir yetkili muhatap bulamadıklarını söylüyor. Ethem Bey, “Güvenlik görevlilerine bir türlü ulaşamadık. Olay sonrasında da günün değişik saatlerinde mağazaya gittim, ne zaman güvenliği sorsam yemekte dediler. Halbuki yemekte denilen güvenlik görevlisini mağazanın üst katında telefonuyla oynarken buldum” diyerek ilgisiz kalan mağazadan şikayeti olduğunu söylüyor.

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