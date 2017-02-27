Payitaht Abdülhamid ekibi ilk bölüm yemeğinde buluştu

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği, TRT ekranlarında önceki gece seyircisiyle buluşan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizi ekibi ilk bölüm yemeğiyle bir araya geldi

Seka Park Film Platosunda çekimleri yapılan ES Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin ekibi ilk bölüm yemeğinde bir araya geldi. Adile Sultan Sarayı’nda bir araya gelen ekip, sıcak ve samimi bir ortamda yemeklerini yiyerek, dizinin ilk bölümünü izledi.

BİRBİRLERİNİ ALKIŞLADILAR

Yemekte TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren ve ES Film Yapımcıları Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Yönetmen Serdar Akar, senarist Uğur Uzunok, dizinin danışma heyetinde yer alan Hanedan’dan Şehzade Orhan Osmanoğlu ile tüm başrol oyuncu ve yapım ekibi yer aldı. Tüm ekip, aylardır süren çalışmalarını ilk kez ekranda beğeniyle izleyerek, bölüm sonunda beğeni dolu alkışlarla birbirlerini taçlandırarak geceyi tamamladılar.