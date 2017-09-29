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“Pazar günü maçtayım…”

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“Pazar günü maçtayım…”
Gebzespor yönetimi, Gebze’nin tüm dinamiklerini Gebzespor için harekete geçirmek istiyor.

Gebze’nin tüm dinamiklerini Gebzespor için harekete geçirmek isteyen Gebzespor yönetimi bu doğrultuda ilk ziyaretini Gebze’nin yeni Kaymakamı Mustafa Güler’e gerçekleştirdi. Başkanvekili Özkan Özkanca, Taraftardan Sorumlu yönetici Recep Avcı ve Sportif Direktör Abbas Sır ile Kaymakam Güler’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştiren Başkan Yusuf Öztürk, Kaymakam Mustafa Güler’e yeni görevinde başarılar diledi.

 

MAÇ İÇİN SÖZ VERDİ

Kaymakam Güler’e Gebzespor kaşkolu hediye eden Yusuf Öztürk kulübün hedeflerinden bahsederken, Gebzespor’u en iyi şekilde temsil etmek için uğraş verdiklerini söyledi. Gebzespor’un Gebze için önemli bir değer olduğunu bildiğini ifade eden Kaymakam Güler ise, Maltepe deplasmanında alınan galibiyetin bundan sonraki maçlarda da devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Öztürk’ün Kartal Bulvar maçı için yapmış olduğu davete de olumlu cevap veren Güler “Pazar günü maçtayım…” ifadesini kullandı.

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