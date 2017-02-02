Pazarcılar, yeni yerine taşınacak!

Pazarcılar Odası’nı ziyaret eden AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, iletilen sorunları dinledi. Doğu Kışla’da yapılacak pazar alanı ile ilgili konuşan Ceyhan, “Yaz döneminde pazarcılarımızı yeni yerlerine taşıyacağız” dedi

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, STK ziyaretlerini dün Kocaeli Pazarcılar Odası ile sürdürdü. Oda Başkanı Ahmet Serim ve yönetimi ile bir araya gelen Ceyhan’ın bu ziyaretinde partililerin yanı sıra çeşitli odaların başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.

GENİŞ KATILIM OLDU

Düzenlenen toplantıya; il başkanı Ceyhan’ın yanı sıra Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziya Erattır, Derince Pazarcılar Odası Başkanı Durmuş Yıldırım, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer ile Kocaeli Pazarcılar Odası yönetiminden Başkan Vekili Serkan Boztürk, Ahmet Baştan, Hilmi İmamoğlu, Ahmet Çelik ve pazarcı esnafı yer aldı.

2 AY GEÇ OLSUN TEMİZ OLSUN

Pazarcı esnafının bazılarının projenin yapılacağına inanmadığını belirtmesi üzerine açıklamalarda bulunan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Buradaki görüntüden biz de memnun değiliz. İnanmayanlarla takım elbisesine iddiaya girebilirim. Doğu Kışla’ya geçişte takvimsel bir gecikme oldu. İki ay gecikme olabilir, yeter ki güzel bir şey olsun. Bu işi çözeceğiz” şeklinde konuştu.

ESNAF DERT YANDI

Kuruçeşme pazarında yaşadıkları ile ilgili olarak dert yanan pazarcı esnaflarından Mehmet Çolakoğlu, “Asıl sahibi bizken oraya başkaları geldi. Kuruçeşme pazarında mağdur olduk. Seçimlerden sonra sorunun çözümü için seçimlerden sonra halledileceğini söylediniz. Fakat 3 yıl geçti, sıkıntı bitmedi. O pazar orada kalacaksa şehir içi güzergahının olmazsa olmazı olan Şirintepe-Kuruçeşme arabaları pazartesi günleri o yolu kullanmalı. UKOME bunu kabul etmiyor” şeklinde konuştu.

“BORÇLARIMIZ SİLİNSİN”

Çolakoğlu’na yanıt veren Ceyhan ise, “Kuruçeşme’deki pazarcının yukarı çıkmak istemediğini biliyorum. Yenidoğan’daki gibi şehir felç oluyor. Biz yukarı ile alakalı servis konusunu Büyükşehir ile konuşalım” dedi. Pazarcı Bedii Aslan ise toplantıda, Yenidoğan pazarını okulun yapıldığı yere alınmasını önerdi. Aslan ayrıca işgaliye borçların silinmesini talep ettiklerini dile getirdi.

“BİZE GÜVENDİLER”

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, konuşmasının başında eşini kaybeden MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’ya ve MHP camiasına baş sağlığı diledi. Pazarcı esnafının sorunlarını bazen tamamen çözemediklerini dile getiren Ceyhan, “Pazarcılarımız bize güvendiler. Özellikle Perşembe Pazarı konusunda verdiğimiz sözünün yerine getireceğiz. Doğu Kışla’da konuştuğumuz kapalı alan pazarcıların olacak” dedi.

“PAZARCILARI DİNLEDİK”

Pazarcıları yaz dönemi bitmeden Doğu Kışlaya taşıyacaklarını dile getiren Ceyhan, “Kuruçeşme’deki pazarcıların sorunlarını dinledik. Burası için gerekeni yapacağız. Pazarcılarımız fiziki anlamda zor bir işi yapıyorlar. Sizlere verilen Doğu Kışla’ya taşınması sözünü en kısa sürede yerine getireceğiz. Standartlarınızı yükseltmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Nisan ayında yapılacağı belirtilen referandum hakkında da konuşan Ceyhan, şöyle konuştu: “Referandum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maliye Bakan Yardımcımız gençlerimize sunum yapacak. 2010’daki gibi ‘evet’ demek için mücadele edeceğiz. Kocaeli halkına derdimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı. Nuri AKÇAHARMAN