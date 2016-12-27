Pedallar, Sarıkamış Şehitleri için çevrildi

İzmit’te her hafta sonu geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar Sarıkamış Şehitleri anısına çevrildi.

Sabahın erken saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan bisiklet severler, buradan hareket ederek Sekapark alanına kadar pedal çevirdi. Burada Sarıkamış Şehitleriyle ilgili pankart açan bisiklet tutkunları, tekrar Yahya Kaptan Mahallesi’ne dönerek turu sonlandırdı.