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"Pembe Kayalar" havadan görüntülendi

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"Pembe Kayalar" havadan görüntülendi
Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarı başta olmak üzere birçok Osmanlı eserine hayat veren ‘Pembe Kayalar’ ilginç jeolojik yapısıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi’nde bulunan ‘Pembe Kayalar’ ilginç jeolojik yapısıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, dışarıya çıkartıldığında ise sertleşiyor. Osmanlı dönemi mimarlarının da ilgisini çeken ‘Pembe Kayalar’ o dönemde dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yolu ile İstanbul’a taşındı. Kayalar, başta Sultanahmet Cami ve Rumeli Hisarı’nın yapımı olmak üzere birçok Osmanlı eserinde kullanıldı.

Şimdilerde ise ‘Pembe Kayalar’ ilginç jeolojik yapısı sebebiyle doğaseverlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonu binlerce kişi ‘Pembe Kayalar’a gelerek, hem fotoğraf çektiriyor hem de yüzüyor. Bazı vatandaşlar ise kayalar üzerinde balık tutmayı tercih ediyor.

İzmit’ten geldiğini ifade eden Turgay Aycan, yüzmek için geldiğini söylerken, balık tutmak için gelen Metin Akbal ise “Herkes burayı ziyaret ediyor. Gelip, eğleniyorlar. Görüntüsü güzel olduğu için geliyorlar. Ben sık sık balık tutmaya geliyorum. Yazın kalabalık oluyor. Biz kalabalık olmayan zamanları seçiyoruz” dedi.

Gaziantep’ten her yıl bölgeye gelen Halil Taşkesen ise “1978’den beri buralara gelip giderim. Çok beğeniyorum. Buraya geldiğim zaman nefesim açılıyor. Bu ortamı, bu oksijeni alınca rahatlama hissediyorum kendimde. Burada hem balığa çıkıyorum, hem denize giriyorum” diye konuştu.
 

Görüntüsü ile ziyaretçilerini büyüleyen ‘Pembe Kayalar’ havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, izleyenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.
 

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