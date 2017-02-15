Penceresi cam cama Muallim!

Liseler Arası Genç Erkekler Futsal maçında gülen taraf Muallim Naci oldu. Karşılaşmada normal süre 0-0 biterken penaltı atışları sonrasında rakibini 3-2 yenen Muallim Naci Anadolu Lisesi ikinci tura yükselen takım oldu. Son 16’ya kalan Muallim Naci’nin sporcuları büyük bir coşku yaşadı.
İZMİT MUALLİM NACI AL: 3 GÖLCÜK ÇAKABEY AL: 2
NORMAL SÜRE: 0-0
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***
İZMİT MUALLİM NACI AL: Muhammet Demir ***, Caner ***, Enes ***, Ömer **, Ahmet *** (Talha ***, Bedirhan **, Muhammet Şamil ***, Hakkıcan **, Salih **, Hasan ***)
GÖLCÜK ÇAKABEY AL: Berkay ***, Hüseyin **, Abdurrahman ***, Emirhan ***, Bahadır *** (Enes **, Mehmet ***, Muhammet **, Recep ***, Kaan **, Mert ***, Umut **)
İLK YARI SKORU: 0-0
PENALTI ATANLAR: Bedirhan, Caner ve Enes (Muallim Naci AL), Hüseyin ve Mert (Gölcük Çakabey AL)
PENALTI KAÇIRANLAR: Hakkıcan ve Ahmet (Muallim Naci)
KIRMIZI KART: Talha dk. 27 (İzmit Muallim), Abdurrahman, Emirhan ve Umut (Çakabey)