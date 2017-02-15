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Penceresi cam cama Muallim!

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Penceresi cam cama Muallim!
İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi ile Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi arasında son derece çekişmeli bir futsal maçı oynandı.

Liseler Arası Genç Erkekler Futsal maçında gülen taraf Muallim Naci oldu. Karşılaşmada normal süre 0-0 biterken penaltı atışları sonrasında rakibini 3-2 yenen Muallim Naci Anadolu Lisesi ikinci tura yükselen takım oldu. Son 16’ya kalan Muallim Naci’nin sporcuları büyük bir coşku yaşadı.

 

İZMİT MUALLİM NACI AL: 3  GÖLCÜK ÇAKABEY AL: 2

NORMAL SÜRE:  0-0

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***

İZMİT MUALLİM NACI AL: Muhammet Demir ***, Caner ***, Enes ***, Ömer **, Ahmet *** (Talha ***, Bedirhan **, Muhammet Şamil ***, Hakkıcan **, Salih **, Hasan ***)

GÖLCÜK ÇAKABEY AL: Berkay ***, Hüseyin **, Abdurrahman ***, Emirhan ***, Bahadır *** (Enes **, Mehmet ***, Muhammet **, Recep ***, Kaan **, Mert ***, Umut **)

İLK YARI SKORU:  0-0

PENALTI ATANLAR: Bedirhan, Caner ve Enes (Muallim Naci AL), Hüseyin ve Mert (Gölcük Çakabey AL)

PENALTI KAÇIRANLAR: Hakkıcan ve Ahmet (Muallim Naci)

KIRMIZI KART: Talha dk. 27 (İzmit Muallim), Abdurrahman, Emirhan ve Umut  (Çakabey)

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