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Perakende satış hacmi arttı

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Perakende satış hacmi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin perakende satış hacmi endeksini açıkladı

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları  yüzde 1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar 0,4 azaldı.

 

SEKTÖREL ARTIŞLAR

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde,  bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,4,  posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 5,7 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,2 artış gösterdi.

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