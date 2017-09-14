Periler çok zorlandı: 74-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbulgücü’nü 74-71 yenmeye başardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbulgücü’nü 74-71 yenmeye başardı. İzmit Belediyespor üçüncü hazırlık maçını bugün saat 14.00’te, yine Atatürk Spor Salonu’nda yine İstanbulgücü ile yapacak

İLK BEŞ HAZIRLIĞI

İzmit Belediyespor maça Şenay Sale Sarısoy, Ebru Torun, Jazz Covington, Berrin Karabaş ve Deniz Doğan beşi ile çıktı. İlk Periyotta iki ekip pota altını kullanırken İstanbulgücü’nün Amerikalı’sı da 14 sayı üretti. 1.Periyot 20-20 berabere bitti. İkinci periyotta İzmit Belediyespor’dan Deniz Doğan ve İstanbulgücü takımından Betül Kutlu, dış şutlarda bulduğu üç tane üçlük atışı sayıya çevirdi. İzmit Belediyespor’un 48-42 üstünlüğü biten maçta takımımız devreye moralli girdi. Üçüncü periyotta İzmit Belediyespor tam saha pres ve adam adama (men to men) oynayıp, kaptığı toplarla hızlı hücumlar sonucunda pota altında sayı bulup, periyotu 62-59 önde bitirdi. Son periyotta İzmit Belediyespor oyuna ağırlığını koyup, maçı zor da olsa 74-71 kazanmayı bildi. Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 74

İSTANBULGÜCÜSPOR: 71

SALON: Atatürk

HAKEM: Enes Akdilek ***,

İZMİT BELEDİYESPOR: Şenay Sale Sarısoy *** (11),, Ebru Torun *** (7),, Jazz Covington *** (15), Berrin Karabaş *** (12), Deniz Doğan **** (13), Melek Yusufoğlu ** (2), Ceran taşer **, Deniz Üstün *** (8), Meriç Banu Yenal ** (3), Simge Gizdem ** (3)

İSTANBULGÜCÜSPOR: Belgin Onbaşı ** (1), Breanna Brock **** (21), Kayra Güler **, Ceyda Domaç *** (14), Aygün Akyüz ** (4), Betül Kutlu *** (16), Gamze Sena Dülegöz ** (2), Fatmanur Şimşek **, Sevda Tunçluer *** (9); Nurcan Başaran *** (4)

1.PERİYOT: 20-20

2.PERİYOT: 48-62

3.PERİYOT: 62-59

MAÇIN SONUCU: 74-71