Periler cumartesi Antalya’ya gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık 1.5 aydan beri sürdüren İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, daha önce planlanan ve son anda takımların gelmemesi ile iptal edilen 4’lü turnuva sonrasında hazırlık maçlarına devam ediyor.

Program değiştiren kızlar Antalya’ya gidiyor. 23 Eylül Cumartesi günü akşamı saat 18.30 Pegasus Havayolu ile Akdeniz’e gidecek kafilemiz, Side Grida Otel’de kampa girecek. Antalya’da 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak, Federasyon kupası maçlarını oynayacak Periler, turnuva boyunca 5 maç yapacak. Antalya’da düzenlenecek Federasyon kupası maçlarına toplam 18 takım katılıyor. İzmit Belediyespor teknik sorumlusu Erkan Metin, Federasyon kupasında oynanacak maçların lig öncesi kendileri açısından büyük önem taşıdığını, oynanacak maçlarda eksikleri görüp 7 Ekim’de başlayacak 1.Lig’e hazır olacaklarını söyledi. İzmit Belediyespor 23 Eylül Cumartesi Antalya’ya gidecek. Ahmet AKAY