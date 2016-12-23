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Periler Kırçiçekleri’ni ağırlıyor

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Periler Kırçiçekleri’ni ağırlıyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveyi yakından takip ediyor.

Lider Bornova Beckerspor 30 puanda, temsilcimiz İzmit Belediyespor ise 29 puanda aradaki bir puan farkı koruyor. Geçen hafta zorlu deplasmanda oynadığı Samsun 55 Gençlikspor’u kendi sahasında 83-68 yenen takım, 16 maçta 12. galibiyetini aldı. Bugün kendi sahasında 5. sırada 28 puanda zirveyi zorlayan Kırçıçeği Bodrumspor’u konuk edecek. Bugünkü maç Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak. Hafta başından itibaren günde tek idman yaparak maçın hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, İzmit Belediye, bugün 13 galibiyetini almak istiyor. Ahmet AKAY

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