Periler Mersin Kurtuluş'a yenildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Atatürk Spor Salonu’nda Mersin Kurtuluşspor’u konuk etti

İzmit Belediyespor maçı 71-75 kaybetti, 8. yenilgisini aldı. Temsilcimiz maça oldukça tutuk başladı. İlk periyotu 17-21 kaybeden Periler, 2. periyodu önde bitirdi. Devre bu sonuçla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında daha atak başlayan İzmit Belediyespor, üçüncü periyodu 59-58 önde bitirdi. Son periyotta ise deplasman takımı Mersin Kurtuluş’un 4 nolu forma giyen oyuncusu Hatice Damla Üredi ve Amerikalı Corinne Lillie Costa’nın sayıları, işimizi bitirdi: 75-71. İzmit Belediyespor ise rakibini küçümseyerek, Play Off yolunda yara aldı. İzmit Belediyespor bu mağlubiyetle 5. sıraya indi. Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 71

MERSİN KURTULUŞ SPOR: 75

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Gönenç Çetin ***, Mesut Öztürk ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Büra Akbaş *** (25), Whıtney Adwwına Jones *** (16), Lulia Suzan Demirer *** (12), Simge Gizdem *** (9), Deniz Üstün **(2), Rabia Görez ** (3), Selvin Türkmen ** (2), Oya Salter ** (2),Yaren Akdeniz *, Gülizar Sezer **, Deniz Doğan **

MERSİN KURTULUŞ SPOR: Corınne Lillie Costa **** (36), Hatice Damla Üredi (11), Deniz Selin Ekiz *** (13), Cansu Yetiş *** (8), Seda Öztürk *** (4), Manolya Kızılbudak *** (3), Ebru Ağar **, İrem Yıldız **, Öykü Yıldız **, Elçin Ersoy **

1.PERİYOT: 17-21

2.PERİYOT: 46-43

3.PERİYOT: 59-58

MAÇ SONUCU: 71-75