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Periler Mersin’i konuk ediyor

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Periler Mersin’i konuk ediyor
İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı gecen hafta sonu ikinci sıradaki Başkent ekibi OGM Ormanspor karşısında 7’inci mağlubiyetini aldı ama 4’üncü sıradaki yerini korudu.

Başkent’in tecrübeli ekibi karşısında 69-52 yenilmekten kurtulamayan Periler, yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda, 17. sırada yer alan Mersin Kurtuluş ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Play-Off için yerini koruyan temsilcimiz İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının teknik sorumlusu Erkan Metin, “Zor bir maça çıkacağız. Rakibimizin alt sıralarda olmasına rağmen, iki takım arasında oynanacak karşılaşma çetin geçecek. Ama biz kendi saha avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Maçı kazanmak ve Play Off şansımızı sürdürmek istiyoruz” dedi. Ahmet AKAY

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