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Periler son anda kaybetti

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Periler son anda kaybetti
Türkiye Kadınlar Basketbol Lig’inde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor hazırlık maçında Edremit Belediyespor'a 71-69 kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Lig’inde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Atatürk spor salonunda sürdürürken önceki gün sezonun ilk hazırlık maçında kendi seyircisi önünde Edremit Belediye Gürespor karşısında son bir dakikada maçı kaybetti: 71-69

 

 

İLK HAZIRLIK MAÇINI OYNADI

İzmit Belediyespor Basketbol takımı, önceki gün Atatürk Spor Salonu’da oynadığı hazırlık maçında rakibi Edremit Belediye Gürespor karşısında son 90 saniyede maçı 71-69 kaybetti. Daha önce belirlenen ve 13-15 Eylül 2017 Tarihleri arasında yapılacak olan dörtlü basketbol turnuvasına takımların gelmemesi nedeniyle turnuva iptal edildi.  İzmit Belediyespor ikinci hazırlık maçını yarın (Çarşamba) günü saat 14.00’te İstanbul Gücüspor ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor’da Ebru Torun, Amerikalı basketbolcu Jazz Covington, Simge Gizdem, Ceren Taşçı kötü oyunu ile dikkat çekerken, yedek kulübesinde oturdu. Maçta Edremit Belediyespor’da Hande Çelebi  23 sayı atıp skorer oyuncu olurken, galibiyette başrolü oynadı. İzmit Belediyespor takımında Meriç Banu Yenal 13 sayı atmayı başardı.

 

PERİLER MAÇIN BİTİMİNE 90 SANİYE KALA MAÇI KAYBETTİ

İzmit Belediyespor maça  Şenay Şale Sarısoy, Ebru Torun, Deniz Üstün, Jazz Covington ve Berrin Karabaş 5’i ile başladı. İzmit Belediyespor ilk periyotu 24-22 önde bitirdi. İkinci periyota iyi başlayan  Edremit Güre Belediyespor’da Melek Ülke pota altında Fahriye Bayraktar ve Hande Çelebi’nin üçlük atışları devre 36-36 berabere bitti. Üçüncü periyoda iyi başlayan İzmit Belediyespor, hızlı hücumlarla sayı buldu, aradaki  farkı açmayı başardı ve periyodu 57-47 on sayı ile önde bitirdi. Son Periyotta İzmit Belediyespor son 90 saniye kala 69-66 öndeyken üç top kaybında hücumdan boş dönerken, kendi potasında beş sayı gördü. Edremit Belediyespor attığı sayılarla maçı 71-69 kazanmayı başardı. İzmit Belediyespor’da son periyotta Amerikalı oyuncu  Jaaz Covington, 7 dakika kenarda oturdu.

Ahmet AKAY

 

 

 

İZMİT BELEDİYESPOR: 69

EDREMİT GÜRE BELEDİYE: 71

 

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Aysun Ergin Çetinkaya ***, Ömer Sarı ***, Serhat Dülker ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Şenay Şale Sarısoy ** * (11), Ebru Torun ** (12), Deniz Üstün ** (8), Jaz Covington ** (12), Berrin Karabaş *** (8),  Simge Gizdem ** (1) Melek Yusufoğlu *** (4), Ceren Taşçı **, Deniz Doğan ***, Meriç Banu Yenal *** (13)

EDREMİT BELEDİYE GÜRESPOR: Pelin Küçük *** (5), Fahriye Bayraktar **** (17), Hande Çelebi **** (23), İlsu Darıcıoğlu *** (7), Melek Bilge *** (12), Hande Danacı ** (3), Nuran Tutsak *** (4), Merve İnce **, Begüm Taşkın ***, Zilan Gülsüm **, Ülkü Gülen Gürsu **, Betül Pehllivan **

1.PERİYOT: 24-22

2.PERİYOT: 36-36

3.PERİYOT: 57-47

MAÇIN SONUCU: 69-71

 

 

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