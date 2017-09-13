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Periler tanışma kahvaltısında buluştu

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Periler tanışma kahvaltısında buluştu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı basın mensuplarıyla Seka Park'ta kahvaltıda bir araya geldi

BAŞKANLAR DA KATILDI

Seka Park'taki kahvaltıya, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk, Kulüp Antrenörü Erkan Metin, Kulüp oyuncuları ve basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonrası açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın geçen yıl finallere kaldığını hatırlatarak, “Bu sene yeni desteklerle biraz daha farklı bir takımla yine İzmitimizi, Kocaelimizi Türkiye'de 1. ligde temsil etmeye çalışacağız. Takımda emeği geçen kulüp başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Onlar da geçen yıl büyük gayret gösterdiler. Yine en büyük hedefimiz en üst sıraları yakalayıp finalleri oynamaktır. Tabi ki flash bir takım olarak çıkıyoruz belki güzel sürprizler yapacağız. Bu anlamda da ben umutluyum” ifadelerini kullandı.

 

ERKAN METİN TEŞEKKÜR ETTİ

Antrenör Erkan Metin ise İzmit Belediyespor çatısı altında üçüncü senesi olduğunu belirterek, “Şu an ligde hatırı sayılır takımlardan biriyiz. Bunda belediye başkanımızın verdiği desteklerin yeri büyük. Takım olarak ilk hedefimiz, ilk sekize kalıp play-off oynamak. Daha sonra dörde kalmak istiyoruz. Süper Lig sevincini yaşamak istiyoruz. Şu anda her şey güzel gidiyor. İzmit Belediyesi, Kocaeli'de basketbolu bir yerlere getirmeye çalışan bir belediye. Bu belediyenin antrenörü olmaktan ve verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ahmet AKAY

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