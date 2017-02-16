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Periler zorlanmadı

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Periler zorlanmadı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 25.Haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor, maçı 75-48 kazandı, ligde 19.galibiyetini elde etti.

PERİLER FARKLI KAZANDI

İzmit Belediyespor ilk yarıda deplasmanda 77-53  yendiği rakibi Anadolu Üniversitesi’ni bu kez farklı skorla yendi, zirve yarışına ortak oldu. Maç öncesinde İzmit Belediyesi’ne çeşitli okullardan gelen  gönüllü zabıta öğrencileri, İzmit Belediyespor ve  Anadolu Üniversitesi takımına bayan basketbolculara çiçek verdi.

 

GÜLİZAR SEZER 15 SAYI ATTI

Maça Gülizar Sezer Deniz Doğan, Whitney Edwina Jones, Oya Şalter ve Selvin Türkmen beşiyle başlayan İzmit Belediyespor 1.periyotta Selvin, Oya ve Deniz Doğan’ın pota altında basketleriyle 21-19 öndeydi. İkinci periyota iyi başlayan İzmit Belediyespor Oya Şalter’in attığı üç sayılık atışlarıyla farkı açtı. Özellikle Whitney Edwina Jones ve  Deniz  Doğan güzel oyunu attıkları sayılarla süslerken, takım da ilk yarıyı 41-30 önde bitirdi. Üçüncü periyotta İzmit  Belediyespor yedek oyunculara şans verdi. Sakatlığı bulunan Büşra Akbaş ve Julia Suzan Demirer, takımdaki yerini alamadı. İzmit Belediyespor üçüncü periyotu 58-38 önde bitirdi ve son periyota ise Gülizar Sezer’in attığı basketleri fark bir anda 75-48 oldu. Periler 19. galibiyetini aldı 4’üncü sıraya çıkarak puanını 44 yaptı.

 

 PERİLER YARIN ORMANSPOR GENÇLİK İLE OYNUYOR

İzmit Belediyespor yarın saat 14.00’te Ankara’da M.Sait Zarifoğlu spor salonunda şampiyonluğun güçlü ekibi, ikinci sırada yer alan OGM Orman Gençlik  takımına konuk olacak. İzmit Belediyespor Anadolu Üniversitesi maçını, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, KASKF yönetim Kurulu üyesi Murat Ertan Demirhan ve Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman ve yüzme İl Temsilcisi Seyfi Kıvılcım takip etti. Ahmet AKAY

 

İZMİT BELEDİYESPOR: 75   ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 48

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Mesut Çınar ***, Eyyüp Ayhan ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Gülizar Sezer *** (15), Deniz Doğan ***  (10), Oya Salter **** (10),, Whitney Edvin Jones **** (14),, Selvin Türkmen *** (10), Deniz Üstün *** (5), Simge Gizdem *** (8), Yaren Akdeniz *** 1), Rabia Görez *** (2)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Beratiye Demir ** (5), Marie Lashawn Malone *** (18), Derya Baltacı Eren ** (2), Kezban Olçay ** (2), Elif Çiğdem Anaç **, Simay Bilir *** (4), Hatice Tuğçe Tarı ** (4), Özlem Kardelen Sırma **,  Hilal Öztürk **, Özge Bilgin *** (13)

1.PERİYOT: 21-19, 2.PERİYOT: 41-30, 3.PERİYOT: 58-38

MAÇIN SONUCU: 75-48

 

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ PUAN DURUMU

TAKIM                                                           O         G         M         A         Y         P

1-BORNOVA BECKERSPOR                          25        22        3          1925    1481    47

2-OGM ORMAN GENÇLİK                              25        21        4          1885    1476    46

3-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ                          25        19        6          1900    1587    44

4-İZMİT BELEDİYESPOR                              25        19        6          1731   1504     44

5-EDREMİT BLD. GÜRESPOR                      25        19        6          1819    1608    44

6-MERSİN ÜNİVERSİTESİ                            25        18        7          1640    1537    43

7-KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKET                   24        16        8          1670    1376    42

8-MERSİN BŞB.GELİŞİM                              25        15        10        1609    1558    40

9-ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE                             25        14        11        1683    1609    39

10-ORDUSPOR                                            25        12        13        1727    1767    37

11-URLA BELEDİYESİ                                 25        12        13        1579    1524    37

12-FERKO ILGAZ HOTEL KBSK                  25        12        13        1613    1618    37

13-T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER                 25        11        14        1578    1565    36

14-YALOVA VİP GENÇLİK                           25        10        15        1543    1569    35

15-İSTANBULGÜCÜ                                     25        9          16        1531    1576    34

16-EDİRNE BLD.EDİRNESPOR                  24        10        14        1550    1617    34

17-KURTULUŞ SPOR                                25        5          20        1492    1770    30

18-NEVŞEHİR HBVÜ.                               25        4          21        1416    1647    29

19-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                   25        1          24        1307    1715    26

20-55 GENÇLİK                                        25        0          25        1169    2263    25

 

TOPLU SONUÇLAR 25.HAFTA

KASTAMONU BSK-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 83-80

EDREMİT BLD. GÜRESPOR-MERSİN ÜNİVERSİTESİ: 74-85

İSTANBULGÜCÜ-BORNOVA BECKERSPOR: 87-59

55 GENÇLİK-YALOVA VİP GENÇLİK: 48-87

ORDUSPOR-OGM ORMAN GENÇLİK: 61-100

URLA BELEDİYESİ-NEVŞEHİR HBVÜ: 71-48

MERSİN BŞB.GELİŞİM-KURTULUŞSPOR: 74-50

T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER-ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: 60-54

KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL-EDİRNE BLD.EDİRNESPOR: 86-56

İZMİT BELEDİYESPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 75-48

 

BU GÜN (CUMA)

HAFTANIN MAÇLARI 26.HAFTA

17.02.2017

17:00 MERSİN ÜNİVERSİTESİ-FERKO ILGAZ HOTEL BSK     

 

CUMARTESİ

18.02.2017

13:30 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BORNOVA BECKERSPOR  

14:00 ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE-MERSİN BŞB.GELİŞİM  

14:00 NEVŞEHİR HBVÜ-55 GENÇLİK      

14:00 OGM ORMAN GENÇLİK-İZMİT BELEDİYESPOR

15:00 YALOVA VİP GENÇLİK-KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL      

16:00 KURTULUŞSPOR-ORDUSPOR     

17:00 EDİRNE BLD.EDİRNESPOR-EDREMİT BLD. GÜRESPOR        

14:00 URLA BELEDİYESİ-İSTANBULGÜCÜ        

15:00 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER          

 

 

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