Periler zorlanmadı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 25.Haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor, maçı 75-48 kazandı, ligde 19.galibiyetini elde etti.

PERİLER FARKLI KAZANDI

İzmit Belediyespor ilk yarıda deplasmanda 77-53 yendiği rakibi Anadolu Üniversitesi’ni bu kez farklı skorla yendi, zirve yarışına ortak oldu. Maç öncesinde İzmit Belediyesi’ne çeşitli okullardan gelen gönüllü zabıta öğrencileri, İzmit Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi takımına bayan basketbolculara çiçek verdi.

GÜLİZAR SEZER 15 SAYI ATTI

Maça Gülizar Sezer Deniz Doğan, Whitney Edwina Jones, Oya Şalter ve Selvin Türkmen beşiyle başlayan İzmit Belediyespor 1.periyotta Selvin, Oya ve Deniz Doğan’ın pota altında basketleriyle 21-19 öndeydi. İkinci periyota iyi başlayan İzmit Belediyespor Oya Şalter’in attığı üç sayılık atışlarıyla farkı açtı. Özellikle Whitney Edwina Jones ve Deniz Doğan güzel oyunu attıkları sayılarla süslerken, takım da ilk yarıyı 41-30 önde bitirdi. Üçüncü periyotta İzmit Belediyespor yedek oyunculara şans verdi. Sakatlığı bulunan Büşra Akbaş ve Julia Suzan Demirer, takımdaki yerini alamadı. İzmit Belediyespor üçüncü periyotu 58-38 önde bitirdi ve son periyota ise Gülizar Sezer’in attığı basketleri fark bir anda 75-48 oldu. Periler 19. galibiyetini aldı 4’üncü sıraya çıkarak puanını 44 yaptı.

PERİLER YARIN ORMANSPOR GENÇLİK İLE OYNUYOR

İzmit Belediyespor yarın saat 14.00’te Ankara’da M.Sait Zarifoğlu spor salonunda şampiyonluğun güçlü ekibi, ikinci sırada yer alan OGM Orman Gençlik takımına konuk olacak. İzmit Belediyespor Anadolu Üniversitesi maçını, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, KASKF yönetim Kurulu üyesi Murat Ertan Demirhan ve Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman ve yüzme İl Temsilcisi Seyfi Kıvılcım takip etti. Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 75 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 48

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Mesut Çınar ***, Eyyüp Ayhan ***

İZMİT BELEDİYESPOR: Gülizar Sezer *** (15), Deniz Doğan *** (10), Oya Salter **** (10),, Whitney Edvin Jones **** (14),, Selvin Türkmen *** (10), Deniz Üstün *** (5), Simge Gizdem *** (8), Yaren Akdeniz *** 1), Rabia Görez *** (2)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Beratiye Demir ** (5), Marie Lashawn Malone *** (18), Derya Baltacı Eren ** (2), Kezban Olçay ** (2), Elif Çiğdem Anaç **, Simay Bilir *** (4), Hatice Tuğçe Tarı ** (4), Özlem Kardelen Sırma **, Hilal Öztürk **, Özge Bilgin *** (13)

1.PERİYOT: 21-19, 2.PERİYOT: 41-30, 3.PERİYOT: 58-38

MAÇIN SONUCU: 75-48

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ PUAN DURUMU

TAKIM O G M A Y P

1-BORNOVA BECKERSPOR 25 22 3 1925 1481 47

2-OGM ORMAN GENÇLİK 25 21 4 1885 1476 46

3-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 25 19 6 1900 1587 44

4-İZMİT BELEDİYESPOR 25 19 6 1731 1504 44

5-EDREMİT BLD. GÜRESPOR 25 19 6 1819 1608 44

6-MERSİN ÜNİVERSİTESİ 25 18 7 1640 1537 43

7-KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKET 24 16 8 1670 1376 42

8-MERSİN BŞB.GELİŞİM 25 15 10 1609 1558 40

9-ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE 25 14 11 1683 1609 39

10-ORDUSPOR 25 12 13 1727 1767 37

11-URLA BELEDİYESİ 25 12 13 1579 1524 37

12-FERKO ILGAZ HOTEL KBSK 25 12 13 1613 1618 37

13-T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER 25 11 14 1578 1565 36

14-YALOVA VİP GENÇLİK 25 10 15 1543 1569 35

15-İSTANBULGÜCÜ 25 9 16 1531 1576 34

16-EDİRNE BLD.EDİRNESPOR 24 10 14 1550 1617 34

17-KURTULUŞ SPOR 25 5 20 1492 1770 30

18-NEVŞEHİR HBVÜ. 25 4 21 1416 1647 29

19-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 25 1 24 1307 1715 26

20-55 GENÇLİK 25 0 25 1169 2263 25

TOPLU SONUÇLAR 25.HAFTA

KASTAMONU BSK-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 83-80

EDREMİT BLD. GÜRESPOR-MERSİN ÜNİVERSİTESİ: 74-85

İSTANBULGÜCÜ-BORNOVA BECKERSPOR: 87-59

55 GENÇLİK-YALOVA VİP GENÇLİK: 48-87

ORDUSPOR-OGM ORMAN GENÇLİK: 61-100

URLA BELEDİYESİ-NEVŞEHİR HBVÜ: 71-48

MERSİN BŞB.GELİŞİM-KURTULUŞSPOR: 74-50

T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER-ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: 60-54

KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL-EDİRNE BLD.EDİRNESPOR: 86-56

İZMİT BELEDİYESPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 75-48

BU GÜN (CUMA)

HAFTANIN MAÇLARI 26.HAFTA

17.02.2017

17:00 MERSİN ÜNİVERSİTESİ-FERKO ILGAZ HOTEL BSK

CUMARTESİ

18.02.2017

13:30 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BORNOVA BECKERSPOR

14:00 ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE-MERSİN BŞB.GELİŞİM

14:00 NEVŞEHİR HBVÜ-55 GENÇLİK

14:00 OGM ORMAN GENÇLİK-İZMİT BELEDİYESPOR

15:00 YALOVA VİP GENÇLİK-KIRÇiÇEĞİ BODRUM BASKETBOL

16:00 KURTULUŞSPOR-ORDUSPOR

17:00 EDİRNE BLD.EDİRNESPOR-EDREMİT BLD. GÜRESPOR

14:00 URLA BELEDİYESİ-İSTANBULGÜCÜ

15:00 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-T.E.D. ANKARA KOLEJLİLER