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Petkim'de sınıf anneleri buluştu

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Petkim'de sınıf anneleri buluştu
Petkim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt başkanlığında bir araya gelen sınıf anneleri, okulun eğitimini ele aldılar.

Petkim Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt başkanlığında bir araya gelen sınıf anneleri, okuldaki eğitimi ele aldılar. Kantinciler Dernek Başkanı Ali Can Kazgan sponsorluğunda düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen sınıf anneleri, okuldaki eğitimi, bundan sonra yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

 

“EL ELE VERECEĞİZ”

Okul kantininde buluşan sınıf annelerine yönelik konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt, “Amacımız, okulumuzda daha iyi eğitim alınmasını sağlamaktır. Bu amaç için bir araya geldik. Hep birlikte el ele vererek, daha güzel eğitimin verilmesi adına yapılması gerekenleri yapacağız. Birlikte güzel etkinliklere imza atacağız” dedi. 

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