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PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldi

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PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldi
Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan ve hakkın rahmetine kavuşanlara itafen 5’inci kez Mevlid-i Şerif okutuldu

Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan, emeğini yiyen suyunu içen ve ardından hakkın rahmetine kavuşanlar için 5’inci kez PETKİM’den Mevlid-i Şerif okutuldu. Komite üyeleri Şemsettin Aslan, Hasan Turan , Kamil Terzi, Kemal Şimşir, Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kanpara ve Tomboloğlu’nun Yarımca PETKİM Camiinde tertiplediği Mevlid-i Şerif e çok sayıda PETKİM çalışanı katıldı.  Hafız Saffet Yiğit, İlhami Demir, İbrahim Çelik, Murat Özkan ve Kocatürk Kur'an-ı Kerim tilaveti’nin ardından Mevlid-i Şerif okuyarak bütün ölmüşlerin ruhuna hediye eyledi. PETKİM komite üyeleri her sene geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

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