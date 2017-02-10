PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldi

Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan ve hakkın rahmetine kavuşanlara itafen 5’inci kez Mevlid-i Şerif okutuldu

Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan, emeğini yiyen suyunu içen ve ardından hakkın rahmetine kavuşanlar için 5’inci kez PETKİM’den Mevlid-i Şerif okutuldu. Komite üyeleri Şemsettin Aslan, Hasan Turan , Kamil Terzi, Kemal Şimşir, Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kanpara ve Tomboloğlu’nun Yarımca PETKİM Camiinde tertiplediği Mevlid-i Şerif e çok sayıda PETKİM çalışanı katıldı. Hafız Saffet Yiğit, İlhami Demir, İbrahim Çelik, Murat Özkan ve Kocatürk Kur'an-ı Kerim tilaveti’nin ardından Mevlid-i Şerif okuyarak bütün ölmüşlerin ruhuna hediye eyledi. PETKİM komite üyeleri her sene geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.