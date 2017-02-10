Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan, emeğini yiyen suyunu içen ve ardından hakkın rahmetine kavuşanlar için 5’inci kez PETKİM’den Mevlid-i Şerif okutuldu. Komite üyeleri Şemsettin Aslan, Hasan Turan , Kamil Terzi, Kemal Şimşir, Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kanpara ve Tomboloğlu’nun Yarımca PETKİM Camiinde tertiplediği Mevlid-i Şerif e çok sayıda PETKİM çalışanı katıldı. Hafız Saffet Yiğit, İlhami Demir, İbrahim Çelik, Murat Özkan ve Kocatürk Kur'an-ı Kerim tilaveti’nin ardından Mevlid-i Şerif okuyarak bütün ölmüşlerin ruhuna hediye eyledi. PETKİM komite üyeleri her sene geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
- BIST 88.870
- Altın 145,274
- Dolar 3,6823
- Euro 3,9204
- Kocaeli : 4 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : 4 °C
- Noterde işlem ücretleri en az seviyede
- PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldi
- Başkan Yıldırım’dan İleri Musiki Derneği’ne ziyaret
- Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye oldu
- Minikler, ipek halı dokumacılığını öğrendi
- Dünya Kanser Günü’nde stant açtılar
- Turgut Özal Anasınıfı minikleri yeni döneme başladı
- Kahraman’a doğum günü sürprizi
- İş kazaları nasıl önlenir?
- Ellibeş: Bir ve beraber yaşamalıyız
- Okur’a iş arkadaşlarından sürpriz doğum günü
- Konak Hastanesi, Emlakçılar Odası ile protokol imzaladı
- Ramada Plaza İzmit, yeni yüzüyle karşınızda
- Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır!
- Sadettin Yazan vefat etti
PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldi
Yıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan ve hakkın rahmetine kavuşanlara itafen 5’inci kez Mevlid-i Şerif okutuldu
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Noterde işlem ücretleri en az seviyedeGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şimdi tescil işlemi için sadece 200 lira, değişiklik için sözleşmede 60 lira, telkin için 30 lira belge örneği için 10 lira. Minimum rakamlar. Bunun her maliyeti benim esnafıma gidiyor" dedi.
PETKİM’liler Mevlid-i Şerif’te bir araya geldiYıllarca Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü’nün (PETKİM) değişik fabrikalarında çalışan ve hakkın rahmetine kavuşanlara itafen 5’inci kez Mevlid-i Şerif okutuldu
Başkan Yıldırım’dan İleri Musiki Derneği’ne ziyaretKaramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İleri Musiki Derneği’ni ziyaret etti.
Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye olduKızılay Kocaeli Şubesi’ne iade-i ziyarette bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Kızılay’a üye de olarak destek verdi
İş kazaları nasıl önlenir?KSO’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KSO Kimya Komite Üyeleri işbirliği ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim