  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

Pirelli 2017 takvimi çok duygusal

»
Pirelli 2017 takvimi çok duygusal
Dünyanın en büyük fotoğrafçılarından Peter Lindbergh tarafından hazırlanan 2017 Pirelli Takviminde duygusallık ön planda. Takvimin yeni sayısında dünyanın en ünlü kadın oyuncuları bir araya geldi

Tüm dünyanın merakla beklediği Pirelli Takvimi’nin yeni sayısı Paris’te tanıtıldı. Alman fotoğrafçı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan Pirelli Takvimi’nin 44. sayısı, dünyanın en ünlü oyuncularını bir araya getirdi. Geniş yaş skalası ile dikkat çeken takvimde; Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright ve Zhang Ziyi gibi isimlerin yanı sıra Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Proseförü Anastasia Ignatova da yer aldı.

 

4 ÜLKE 5 FARKLI ŞEHİRDE ÇEKİLDİ

Çekimleri Mayıs ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilen takvim, 4 farklı ülkede ve 5 farklı şehirde çekildi. Los Angeles şehir merkezindeki caddeler, fast food büfeleri, köhne otellerin yanı sıra New York’taki Times Meydanı, Berlin’deki Sophiensaele Tiyatrosu, New York ve Londra’daki tavanarası otel odaları ile Le Touquet Plajı takvimin çekildiği mekanlar arasında yer aldı. Takvimde sadece stüdyoda değil, şehrin çeşitli köşelerinde ve açık hava setlerinde çekilmiş portre ve ortamlardan oluşan 40 fotoğraf yer alıyor. Pirelli Takvimi’ne özel olarak hazırlanan web sitesi pirellicalendar.com’da takvimin yeni sayısına özel tüm içerikler yer alıyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASELSAN'dan dev anlaşma23 Aralık 2016 Cuma 15:42
  • Kış lastiği süper kampanya!23 Aralık 2016 Cuma 14:42
  • GNÇYTNK’te son başvuru tarihi 20 Şubat23 Aralık 2016 Cuma 14:35
  • My Hill 4, göz kamaştıracak!23 Aralık 2016 Cuma 11:01
  • Lezzetin yeni adresi: Maşşa Ocakbaşı23 Aralık 2016 Cuma 10:35
  • Dardanel Ton'la pilavını tonla23 Aralık 2016 Cuma 09:48
  • Konak İzmit Hastanesi kalp sağlığında başarılı23 Aralık 2016 Cuma 09:25
  • Kur artışı Toyota Kaya'da hissedilmedi!22 Aralık 2016 Perşembe 16:00
  • ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde sona gelindi22 Aralık 2016 Perşembe 13:42
  • CarrefourSA, yeni yıl için hazırlanıyor22 Aralık 2016 Perşembe 13:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim