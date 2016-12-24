Pirelli 2017 takvimi çok duygusal

Dünyanın en büyük fotoğrafçılarından Peter Lindbergh tarafından hazırlanan 2017 Pirelli Takviminde duygusallık ön planda. Takvimin yeni sayısında dünyanın en ünlü kadın oyuncuları bir araya geldi

Tüm dünyanın merakla beklediği Pirelli Takvimi’nin yeni sayısı Paris’te tanıtıldı. Alman fotoğrafçı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan Pirelli Takvimi’nin 44. sayısı, dünyanın en ünlü oyuncularını bir araya getirdi. Geniş yaş skalası ile dikkat çeken takvimde; Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright ve Zhang Ziyi gibi isimlerin yanı sıra Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Proseförü Anastasia Ignatova da yer aldı.

4 ÜLKE 5 FARKLI ŞEHİRDE ÇEKİLDİ

Çekimleri Mayıs ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilen takvim, 4 farklı ülkede ve 5 farklı şehirde çekildi. Los Angeles şehir merkezindeki caddeler, fast food büfeleri, köhne otellerin yanı sıra New York’taki Times Meydanı, Berlin’deki Sophiensaele Tiyatrosu, New York ve Londra’daki tavanarası otel odaları ile Le Touquet Plajı takvimin çekildiği mekanlar arasında yer aldı. Takvimde sadece stüdyoda değil, şehrin çeşitli köşelerinde ve açık hava setlerinde çekilmiş portre ve ortamlardan oluşan 40 fotoğraf yer alıyor. Pirelli Takvimi’ne özel olarak hazırlanan web sitesi pirellicalendar.com’da takvimin yeni sayısına özel tüm içerikler yer alıyor.