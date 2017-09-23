Pırellı kış lastiği için UYARIYOR

Yeni kış lastiği tebliği için ön hazırlıklara başlayan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. uyarıyor: “Yeni yönetmelik ile birlikte bu yıl kış lastiği zorunluluğu binek otomobilleri de kapsayacak. Bu da kış lastiklerine olan talebi ciddi şekilde arttıracak. B

Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. satış ve pazarlama ekibi kış dönemine hazırlık ve kontrollü girebilmek için bir araya geldi. İstanbul’da yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinliğe ev sahipliğini Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comino yaptı. Pirelli’nin kış dönemi için yeni ürün gamı ve markanın kış dönemi stratejileri gibi konular konuşuldu. 2017 yılı itibarı ile kış lastiklerinin binek otomobillere de zorunlu olması nedeniyle toplantının en önemli gündem maddesi olan yeni kış lastiği yönetmeliği hakkında satış ve pazarlama ekibine geniş bir bilgilendirme yapıldı.

BİNEK OTOLARA SORUNLU

Yeni kış lastiği tebliğine göre Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. 2012 yılından beri Türkiye’de uygulanan kış lastiği zorunluluğu şimdiye kadar sadece ticari araçları kapsıyordu. Bu yıl ilk kez yeni bir yasal düzenlemeyle birlikte binek araçları da dahil edildi; yani bütün özel otomobiller de dahil olmak üzere tüm özel motorlu araçlar bu kış itibarıyla zorunlu olarak kış lastiği kullanmaya başlayacak.