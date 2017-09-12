PİS KOKULAR!..

Mustafa Küpçü

Reza Zarrab olayı büyüyor!

Şimdi de New York Başsavcısı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Halk Bank (eski) Genel Müdürü Süleyman Aslan’ı “İran yaptırımlarını ihlal etmek, kara para aklamak ve 10 milyonlarca dolarlık nakit ve mücevher rüşvet almakla” suçluyor.

“İran yaptırımlarından bize ne? Biz bağımsız bir ülkeyiz.” Diyebilir misiniz? Tabi ki dersiniz! Ama uluslar arası ekonomik düzenin egemenleri ve onların “yaptırım gücü” karşısında hiçbir şey yapamazsınız!

Hele bir de, “yakayı kaptırmış” iseniz!

İlginç olan şu ki; bu davanın baş kahramanı İranlı tüccar Reza Zarrab’a “başarılı ihracatçı” ödülü vermişiz!

ABD Yargısı, “ABD finans sistemini kullanarak” yasaklanmış işlemi planlamak ve bu amaçla işbirliği” yapmakla suçluyor!

Özetle; siyasi iktidarın kontrolündeki Halk Bankası’ndaki İran’a ait petrol ve gaz gelirleri, önce Zerrab’ın döviz büroları ve paravan şirketlerine aktarılıyor, bu kaynakla altın satın alınıyor, sonra bu altınlar Türkiye’den ihraç edilmiş gibi gösterilip satılıyor ve dövize çevriliyor.” (*)

Bu tür işler aracısız, komisyonsuz ve rüşvetsiz yapılabilir mi? Nitekim, Reza Zarrab’ın, Bank Asya kanalıyla, Ekonomi Bakanının kardeşine 2 trilyon 465 milyar liralık para transferini gösteren belge gazetelerde bile yayınlanıyor! Zafer Çağlayan’ın elinde ise, 700 milyarlık saatin bedelini ödediğine dair; “saat bedeli olan 240.000 Euro’yu M.Zafer Çağlayan’dan teslim aldım. Reza Zarraf” imzalı bir kağıt peçete var!..

Bu olaylar dünyanın gözü önünde olup biterken, Ekonomi (eski) Bakanı ve Halk Bank eski Genel Müdürü’nün tutuklama istemiyle bu davaya dahil edilmesi karşısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Atılan bu adımlar tamamen siyasidir” diyor.

Peki, “dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız ABD” bunu neden yapıyor?

Öncelikle, şunun altını çizelim;

ABD’de Yargı, ABD yönetimini, Başkanı dinlemez!

ABD’de yasalar, “küresel egemenlerin çıkarlarına göre” yapılır!

Petrol, silah, ilaç ve inşaat tekellerinin istemediği adam Başkan bile olamaz! Küresel tekellerin tekerine çomak sokan kim olursa olsun hesap sorulur!

Küçük bir ayrıntı gibi görülebilir, belki de bu ülkenin pek çok insanı görmemiştir. Çünkü, yalnızca bir gazetede tek sütuna 10 cm. olarak bir haber yer aldı; “Trump’ın oğlu Senato’da beş saat sorgulandı.” Gerekçe; “Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar!

Siz bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan oğlunu, iktidar partisinin il başkanının oğluna dokunabilir misiniz?

Sözün özü; Küresel siyaset ve ticaret küresel egemenlerin çıkarlarına göre yapılır! Oyunu bozan bedelini öder!

(*) Kaynak: Uğur Gürses.