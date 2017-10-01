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Pişmaniye yapımı kursu açıldı

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Pişmaniye yapımı kursu açıldı
KO-MEK, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nde Pişmaniye Yapımı modülü açtı. Kurslar sayesinde pişmaniye yapımı eleman ihtiyacı karşılanacak.

İstihdam seferberliğine verdiği katkı ile adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) yine ilkleri başarmaya devam ediyor. KO-MEK, Kocaeli’nden dünyaya açılan ve kentimizin marka değeri olan pişmaniye yapımında yetişmiş elaman ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

 

PİŞMANİYE EĞİTİMİ

Yiyecek içecek hizmetleri alanında görev yapan usta öğreticileri hizmet içi eğitime KO-MEK, Pişmaniye üretim tesislerinde eğitim verdi. Yeni dönemde bu alanda kursiyerlerini bekleyen KO-MEK, Pişmaniye yapımındaki istihdam açığını kapatmak için çalışmalarına başladı. 12 ilçede 44 kurs merkezinde başvuruların alınacağı Pişmaniye Yapımı branşında eğitimlerin yeni dönem ile birlikte başlaması planlanıyor.

 

KURSLARA BAŞVURU

Yeni eğitim öğretim sezonu ile alakalı vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK, gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK’ e kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. İsteyen vatandaşlar KO-MEK ile ilgili aaliyetleri www.kocaeli.bel.tr ve www.komek.org internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

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