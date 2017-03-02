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Pizza hırsızı çaldığı paralarla selfie bile çekti!

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Pizza hırsızı çaldığı paralarla selfie bile çekti!
Geçtiğimiz yıl bir pizza şirketinin Kocaeli'de bulunan şubesine girerek hırsızlık yapan ve tutukladıktan bir süre sonra serbest bırakılan şahıs aynı pizza firmasına ait 3 şubeyi soyduktan sonra yakalandı

İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir pizza firmasında çalışan H.E (21) isimli şahıs çalıştığı şubeyi soyduktan sonra gözaltına alıp bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Ardından hırsızlık olaylarına devam eden genç adam geçtiğimiz hafta İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan şubeye girerek yaklaşık 4 bin TL nakit para ve çek defterini çaldıktan sonra kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin haber vermesi ile birlikte olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konu ile alakalı geniş çapta bir soruşturma başlattı. Pizza dükkanının güvenlik kameralarından hırsızın geçtiğimiz yıl da aynı pizza firmasının başka şubesini soyan H.E olduğu ortaya çıktı. H.E.'nin kullandığı kiralık otomobili takibe alan polis ekipleri şahsın Bursa'ya gittiği belirledi.

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SAMSUN'A GİTMİŞ

Gerçekleştirilen takip sonucunda şahsın Bursa’dan Samsun’a gittiği belirlendi. H.E memleketi Samsun’dan Bursa’ya dönerken Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde yakayı ele verdi. H.E yakalanırken hırsızlık yaparken kullandığı çekiç, keser gibi malzemeleri de yakalandı. Pizzacı hırsız H.E’nin Bursa’dan Samsun’a giderken aynı pizza firmasının Ankara Şubesi’ni de soymaya kalktığı alarm çalınca da kaçtığı ve Çorum'da girdiği şubeden 7 bin TL ve Sapanca şubesinden ise 8 bin TL nakit para ve çek defterini çaldığı ortaya çıktı. Kocaeli Asayiş Şube Ekiplerinin çalışması sonucu yakayı ele veren pizzacı hırsızı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çaldığı paraları bir arkadaşının eline vererek fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

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