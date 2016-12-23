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PKK yine eylem hazırlığındaydı!

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PKK yine eylem hazırlığındaydı!
PKK ve KCK terör örgütlerinden emir aldıkları tespit edilen ve eylem hazırlığında olan 4 kişi 4 ayrı ilde yakalanarak emniyete götürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi. 

 

TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLGİ AKTARIYORLAR

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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T.C
23 Aralık 2016 Cuma 10:20
10:20
kırın boyunlarını
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