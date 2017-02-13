PKK'ya övgü Türkiye'ye hakaret etti

İnternet üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven, Türkiye Cumhuriyeti’ne de hakaretler yağdıran 6 kişi, bu sabah düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri; çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, PKK/KCK’nın propagandasını yapan ve bu da yetmezmiş gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaretler yağdıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin; terör örgütüne müzahir kitlelerin internet üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde; PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, kurumlarına ve yöneticilerine hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen F.İ., V.A., M.A., V.H., N.S ve H.K. isimli şahıslar, bu sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.