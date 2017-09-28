Plansız Türkiye!

Mustafa Küpçü

Bir aile düşünün; baba, anne çalışıyor, geçimlerini sağlıyorlar. Zamanla, “geleceğe yönelik yatırım” yapmayı düşünüyorlar. Bir evleri, bir otomobilleri sahibi olmak, çocuklarına iyi bir eğitim olanağı sağlamak, hastalık olasılığına karşı “sağlık sigortası” yaptırmak gibi.

Ne yapmalıdırlar?

Gelirlerine uygun bir “Bütçe” hazırlamalıdırlar. Tasarruf etmelidirler.

İsraftan kaçınmalıdırlar. Ki, geleceğe yönelik planları gerçekleşebilsin.

Ya Devletler?

“Geleceği planlamak” her çağdaş devletin görevidir.

Demokratik düzenlerde ülke yönetimi siyasi kadroların işidir. Ancak, siyasetçi her konuyu bilen ve planlayan kişi değildir. Her alanda, ülkenin kısa, orta ve uzun vadeli gelişme sürecini belirleyecek uzman kadrolara ihtiyaç vardır.

Tek insanın mutlak egemenliğine dayalı Osmanlı’da bile “Meşveret Meclisleri” kurulur, savaş kararı başta olmak üzere meşveret (danışma) meclisinin kararı dikkate alınırdı.

Ya ülkemizde?

İlk kez 30 Eylül 1960’da “Devlet Planlama Teşkilatı/DPT” kuruldu.

1974’e kadar DPT’de görev yapan, daha sonra özel sektörde üst düzey yöneticilikler ve danışmanlık yapan ve halen Milliyet gazetesinde köşe yazarı olan Güngör Uras, bir yazısında; “Ben ne öğrendiysem, bir okul olan bu teşkilatta öğrendim. 1974’den bu yana bu öğrendiklerimi satıyorum, satıyorum bitmedi” diyor!

Ne yazık ki, zamanla siyasi iktidar sahipleri DPT’nin kapısını çalmaz oldular!

Örneğin; rahmetli Süleyman Demirel; “Bize plan değil, pilav lazım” sözüyle planlamaya bakışını ortaya koymuştur!

Oysa, bir devletin büyümesi ve gelişmesi plansız olmaz.

Ülkemizin bugün içine düştüğü kaos, bu plansızlığın sonucudur!

Son 15 yıldır tek başına iktidarda olan AKP yönetimi, bir ülkenin kalkınmasında en önemli temel olan EĞİTİM’de sınıfta kalmıştır!

Çünkü, eğitimde geleceğe yönelik bir planlama yoktur!

Her bakan kendi kafasına ve AKP’nin çıkarlarına uygun eğitim modelleriyle eğitimi deneme tahtasına dönüştürmüştür. Bu eğitim sistemi “nitelikli insan” yetiştirmiyor! Eğitim Planlaması, ülkenin geleceğe yönelik hedeflerine uygun eleman yetiştirmeyi hedeflemelidir. Bu yüzden işsizimiz çok, aranan nitelikli eleman yoktur! Geleceğin işlerine uygun işgücü yetiştiremiyoruz!

Ya ekonomi?

Bütçe hesapları tutmayan, bütçe ve dış ticaret açıkları veren, sürekli dış borç ile yaşayan, yatırıma kaynak ayıramayan bir ülke haline geldik.

Köprülerimizi, otoyollarımızı, havaalanlarımızı, barajlarımızı “yabancı sermaye egemen konsorsiyumlar” yapıyor ve sonra da vatandaşı iliğine kadar sömürüyorlar!

“Reel ekonomi” dediğimiz “üretime yönelik yatırım” değil, kent rantlarını yağmalamaya yönelik inşaat sektörüne destek veriliyor! Siyasi iktidara “yandaş” olan inşaat şirketleri tatlı karlar elde ederken, özellikle büyük kentler trafik sorunu ve hava kirliliği ile yaşanamaz hale geliyor. İstanbul’da beklenen depremde halkın toplanacağı alanlar ve hatta parklar ve askeri alanlar bile yağmalanmış!

Siyasi iktidarın çok önem verdiği TOKİ, reklam için 9.5 milyon TL. harcıyor ama aleyhinde açılan 21 bin davayı da kaybediyor! TOKİ kime ya da kimlere hizmet ediyor?

Bu ülkede işsizlik ya da iş güvencesi yokluğu yüzünden 52 milyon 435 bin kişi borç ve icra yükü altında kıvranıyor!

Tarım ve hayvancılıkta tam bir sefalet yaşıyoruz. AKP iktidarı ithalatla tarım ve hayvan girdileri sağlarken Türk çiftçisini ve tarımsal üretimi yok ediyor!

Dış politikadaki yanlışlıklar yüzünden dış ticaretimiz geriliyor. Turizm sektöründe iflaslar ard arda geliyor!

Bir defa daha altını çizelim;

Plansız kalkınma olmaz!

Dış politika uzmanlarını “Monşerler” diye aşağılayıp saf dışı etmenin, ekonomi ve eğitim uzmanlarını yok saymanın, planlamayı küçümsemenin ve “tek adam iradesini” demokrasi saymanın yanlışlığını yaşıyoruz!