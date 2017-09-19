Plastik poşetler 2019’dan itibaren ücretli olacak

Plastik poşetlerin ne zaman para ile satılacağı yönündeki tartışmalara son noktayı PAGEV koydu. Plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde belirli bir ücret karşılığında satılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacağını duyurmuştu.

EKSTRA BİR YÜK

Taslak halinde olan ve çalışmaları devam eden yönetmelikteki amacın aşırı tüketimin engellenmesi ve tüketicinin doğru kullanım konusunda bilgilendirilmesi olduğuna dikkat çeken PAGEV, yönetmeliğin tüketiciye ekstra bir yük getirmemesi için de Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile birlikte hareket etme kararı aldı. PAGEV, bu tarihin 1 Ocak 2019 olduğunu duyurdu.