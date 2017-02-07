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Polis ekipleri, okul önlerinde!

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Polis ekipleri, okul önlerinde!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri İzmit ilçesi şehir merkezinde bulunan okulların çevresinde asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli görünen insanları durduran polis ekipleri, arama işlemlerinin ardından kimlik bilgilerini sistemden kontrol ettirdi. Asayiş uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

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